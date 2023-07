Marihuana je kao vino u NBA ligi! Durent priznao sve: Ja sam zvao Silvera i tražio da se ukine zabrana!

Kevin Durent ponovo je pričao o konzumaciji marihuane u NBA ligi...

Kevin Durent (34) jedan je od najboljih igrača u NBA ligi. Došao je u Finiks kako bi probao da osvoji titulu sa Devinom Bukerom, tamo se pravi super-tim, a za to vrijeme on priča ni manje ni više nego o marihuani. Jedan je od ulagača u firmu koja se bavi proizvodnjom kanabisa i zahvaljujući njemu došlo je do promjene u ugovoru između igrača i lige.