"Zmajeve" čeka PAKAO na putu do Eurobasketa! BiH u grupi sa Hrvatskom i Francuskom

Košarkaška reprezentacija BiH saznala je protiv koga će igrati u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope 2025. godine.

Košarkašku reprezentaciju BiH očekuje "pakao" na putu ka Eurobasketu 2025!

"Zmajevi" su prilikom današnjeg žrijeba u Mihenu smješteni u grupu E, zajedno sa Francuskom, Hrvatskom i Kiprom, koji je jedan od domaćina narednog kontinentalnog prvenstva.

Shodno sistemu takmičenja, po tri ekipe iz svake od osam grupa izboriće nastup na prvenstvu Evrope, sa izuzetkom četiri grupe u koje su smješteni domaćini (Letonija, Poljska, Finska i Kipar).

Iz tih grupa će, pored domaćina, na prvenstvo Evrope ići još dvije najbolje plasirane ekipe, pa je pred izabranicima Adisa Bećiragića jasan zadatak - moraju da budu bolje plasirani ili od Francuske ili od Hrvatske kako bi se našli među 24 učesnika Evropskog prvenstva.

Reprezentacija Srbije je takođe smještena u grupu u kojoj se nalazi jedan od domaćina (Finska), a protiv "orlova" će se za mjesto na prvenstvu Evrope boriti Gruzija i Danska, pa igrači Svetislava Pešića moraju da budu uspješniji od bar jedne od ove dvije selekcije.

Utakmice će se igrati u tri kvalifikaciona "prozora", a u svakom će biti odigrana po dva kola. Prvi termin je od 19. do 27. februara 2024. godine, drugi od 18. do 26. novembra 2024. godine, a treći od 17. do 25. februara 2025. godine.

GRUPA "A": Slovenija, Ukrajina, Izrael, Portugal

GRUPA "B": Italija, Turska, Mađarska, Island

GRUPA "C": Španija, Letonija, Belgija, Slovačka

GRUPA "D": Njemačka, Crna Gora, Bugarska, Švedska

GRUPA "E": Francuska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Kipar

GRUPA "F": Grčka, Češka, Holandija, Velika Britanija

GRUPA "G": Srbija, Finska, Gruzija, Danska

GRUPA "H": Litvanija, Poljska, Estonija, Sjeverna Makedonija

