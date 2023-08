BiH može da igra protiv Srbije i Hrvatske u kvalifikacijama za Eurobasket!

"Zmajevi" se nalaze u petom šeširu, a prema sistemu kvalifikacija, ukrštaju između ostalog sa prvim, u kojem je Srbija, i četvrtim, u kojem se nalazi Hrvatska.

Košarkaška reprezentacija BiH smještena je u peti šešir pred sutrašnji žrijeb kvalifikacija za Eurobasket 2025.

A to, prema rasporedu ostalih šešira, znači da tokom kvalifikacionog ciklusa može da ukrsti koplja sa Srbijom i Hrvatskom!

Žrijeb će, naime, biti djelimično dirigovan, pa će reprezentacije iz prvog šešira (Španija, Francuska, Srbija i Slovenija) biti u grupama A, C, E ili G, sa ekipama iz četvrtog (Finska, Hrvatska, Ukrajina i Letonija), petog (Belgija, Gruzija, Izrael i BiH) i osmog šešira (Portugal, Danska, Slovačka, Kipar).

Sa druge strane, nacionalni timovi iz drugog šešira ići će u grupe B, D, F ili H sa timovima iz trećeg, šestog i sedmog šešira.

Takođe, sve četiri reprezentacije-domaćini narednog prvenstva Evrope (Finska, Letonija, Poljska, Kipar) moraju da se nađu u različitim grupama.

Kvalifikacije za prvenstvo Evrope biće odigrane u tri prozora i to od 19. do 27. februara 2024, od 18. do 26. novembra 2024. i od 17. do 25. februara 2025. godine.

Nastup na prvenstvu Evrope izboriće po tri najbolje plasirane ekipe iz svake grupe, sa izuzetkom grupa u kojima će se naći domaćini EP. Iz tih grupa, uz njih će mjesto na prvenstvu Starog kontinenta izboriti po dva najbolja tima.

SASTAV ŠEŠIRA ZA KVALIFIKACIJE ZA EUROBASKET 2025

Prvi šešir: Španija, Francuska, Srbija, Slovenija

Drugi šešir: Litvanija, Grčka, Italija, Njemačka

Treći šešir: Češka, Poljska, Turska, Crna Gora

Četvrti šešir: Finska, Hrvatska, Ukrajina, Letonija

Peti šešir: Belgija, Gruzija, Izrael, BiH

Šesti šešir: Mađarska, Estonija, Holandija, Bugarska

Sedmi šešir: Velika Britanija, Island, Švedska, Sjeverna Makedonija

Osmi šešir: Portugal, Danska, Slovačka, Kipar

