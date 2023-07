Bivši igrač Borca o reprezentaciji BiH: "Po četiri igrača svake vjeroispovijesti" – odgovorio mu Đedović

Nekadašnji košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine, Zlatko Jovanović, rekao je kako su mjesta u reprezentaciji raspoređena po "nacionalnom ključu". Ubrzo je dobio odgovor Nihada Đedovića koji ga nije štedio.

Nekadašnji košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine, Zlatko Jovanović, gostovao je u podkastu "Jao Mile", kod bivšeg košarkaša Mileta Ilića, gdje je govorio o vremenu provedenom u Banjaluci, ali i o stanju u reprezentaciji BiH.

Jovanović je rekao kako se u BiH ne mogu selektirati igrači za reprezentaciju ako mjesta ne budu raspoređena po „nacionalnom ključu“.

„Kada kažeš nekome reprezentacija, svi smatraju, to je 'wow'. Ja sam tako kao klinac uvijek smatrao, ali kad odeš tamo i vidiš kakav je to kuršlus, ti ne bi vjerovao. Ja sam i dan danas blizak sa ljudima u Savezu, ali vjerovatno si čuo, bio ti je Feliks Kojadinović u podkastu, kako se raspoređuju igrači, iz kojeg entiteta, koliko ove vjere, koliko one. Ne možeš da selektiraš ekipu od 12 igrača za kvalifikacije ako ne rasporediš tačno, dajem primjer, četiri pravoslavca, četiri katolika i četiri igrača islamske vjeroispovjesti. O čemu mi pričamo, ja nisam vjerovao, ali je tako bilo. A kad to urade, jedan trener ove, drugi trener one, a treći one tamo vjere. To je u startu osuđeno na propast, to mi je nerealno da pričamo o tome“, rekao je Jovanović.

Trener mađaraskog Henvuda dodao je i kako stanje ni danas nije ništa bolje te da se spisak i dan danas kroji prema tome ko je iz kojeg entiteta.

„Ako si primijetio, Vedran Bosnić došao na klupu, odveo ih na Eurobasket i ode jer neko tamo određuje ko će da bude na spisku i iz kog entiteta. Čovjek samo ode i neće da se bavi s tim. Jako puno talenta ima u BiH, od Hercegovine na ovamo koliko hoćeš, ali ne mogu da se dogovore. I dan danas je tamo kuršlus“, dodao je Jovanović.

Ubrzo nakon ove izjave stigla je i reakcija dugogodišnjeg reprezentativca i trenutnog člana Unikahe, Nihada Đedovića.

„Apsolutna laž! Neka dotični argumentuje 'primjer' sastavljanja košarkaške reprezentacije BiH po principu četiri Bosanca, četiri Srbina i četiri Hrvata i stručnog štaba jedan Bosanac, jedan Hrvat i jedan Srbin ili kako već god. Neka nađe jedan roster gdje se ekipa sastavljala po odabiru ko je koje vjere i iz kojeg entiteta dolazi. Neće naći, jer nema nikad nije ni bilo. Uvijek su bili pozivani isključivo najbolji bez ikakvog nacionalnog prefiksa niti je to o čemu dotični priča ikada bila tema u reprezentaciji, a imao sam priliku da igram mnogo godina za reprezentaciju i sa dotičnim baš to jedno njegovo reprezentativno iskustvo. Bilo je milion mana, ali su svi dolazili igrati sa guštom i prelazilo se preko sitnih organizacionih problema sa osmijehom i šalom. Svi smo bili kao jedno, ali ova izjava dotičnog ili ti ga 'primjer' je potpuna budalaština! Vrlo jeftina priča“, napisao je Đedović na svom instagram profilu.