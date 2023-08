SVE O PARTIZANOVOM SRBINU IZ AMERIKE! Počeo u "Srpskim orlovima", Igor ga htio u reprezentaciji!

Frenk Kaminski je veliko pojačanje Partizana, a ovaj Amerikanac je i Srbin! Čak je bilo kontakata oko toga da zaigra za srpski nacionalni tim, a evo i priče iza toga!

Dočekali su navijači Partizana najveće pojačanje u ovom prelaznom roku! Nakon dolaska Mateuša Ponitke i Ognjena Jaramaza uslijedilo je zatišje, a sada je odjeknula prava bomba!! Frenk Kaminski je potpisao ugovor sa crno-bijelima i postaće novi centar crno-bijelih.

Kaminski prvi put dolazi u Srbiju pošto je do sada igrao isključivo u Americi - prvo na univerzitetu Viskonsin gdje je živa legenda, a onda u NBA kao košarkaš Šarlota, Finiksa, Atlante i Hjustona. Iako nije igrao u Srbiji, publika ovdje ga dobro zna.

A to je zato što Kaminski ima srpske krvi, iako je rođen i odrastao u Americi. Čak je bilo dosta priče da bi mogao da zaigra za košarkašku reprezentaciju Srbije, ali se to na kraju nije desilo. U čemu je stvar i kakve to srpske korijene ima ovaj američki centar?

IGRAO ZA "SRPSKE ORLOVE", PA GA ZVAO KOKOŠKOV!

Rođen je Kaminski u Vudbridžu u Ilinoisu i tu je odrastao, a u saveznoj državi Ilinois nema Srba samo u Čikagu! U njegovom mjestu postoji velika zajednica Srba i on je kao dječak igrao na košarkaškim turnirima koje je organizovala "Srpska nacionalna federacija". Bio je član tima koji se zove "Srpski orlovi", a onda je zamalo zaigrao i za druge "orlove". One koje smo upravo ispratili na Mundobasket!

"Baš sam ga spominjao jednoj vašoj koleginici iz medija Kingsa maloprije, i drago mi je da ste to pomenuli. Znam da Kaminski ima dijelom i srpske korijene, pretpostavljam sa majčine strane. Ne znam tačno detalje, baš ću to da podijelim sa kolegama u svlačionici. Ako govorimo o tom širem spisku, svako ko ima takav potencijal ima pravo i da bude uzet u obzir. Kaminski je NBA igrač, razmatraćemo, vidjećemo, on je “stretch 5”, ima dobru sezonu, Finiks Sans igraju dobro…", rekao je tadašnji selektor reprezentacije Srbije Igor Kokoškov u novembru 2019. godine.

DEDA MILO I DOLAZAK U SRBIJU!

Košarka ga je na kraju dovela u Srbiju, a baš tada su ljudi iz reprezentacije i Košarkaškog saveza Srbije saznali da NCAA zvijezda i kasniji NBA igrač ima srpske korijene.

"Bio sam u Srbiji zbog kampanje "Košarka bez granica" i tada su ljudi u nacionalnom timu Srbije saznali da imam srpske korijene i da sam, dok sam odrastao, igrao na srpskim turnirima u Čikagu i širom srednjeg zapada. To je nešto što moj otac još uvijek radi svake godine, tako da imamo te korijene", rekao je on u intervjuu za "Koš magazin", a onda se oglasio i o eventualnom igranju za Srbiju: "A što se tiče igranja za nacionalni tim, iskreno – ne znam. Nisam nikada bio član nijednog nacionalnog tima, i ne znam šta bi trebalo da se desi da to postanem.Naravno, san svakog košarkaša je da zaigra na Olimpijskim igrama i moj agent je dobio nekoliko poziva i već razgovarao sa nekoliko ljudi o tome, i sve zavisi kakvi su detalji u pitanju da bi to moglo da se desi. Ja imam srpske korijene, ali postoji masa igrača u Srbiji koji su odrasli igrajući u srpskom sistemu i ja ne bih htio da stanem nikome na prste."

Što se tiče porijekla, Kaminski ima i poljske, irske, njemačke korene, a srpsko porijeklo vodi sa očeve strane preko bakinog oca.

"Mislim da je mu je ime Milo… Iskreno, ja imam mnogo raznih korijena, s majčine strane su došli iz Irske i Njemačke, s očeve strane su Poljaci i Srbi", otkrio je on.

Što se tiče kontakta sa Srbima u NBA, imao ga je dosta i prije dolaska u Partizan su mu utisci bili odlični. "Imao sam priliku da provedem dosta vremena sa srpskim igračima i svi su veoma kul i uvijek mi je zadovoljstvo da popričam sa njima", istakao je on.

Sada po prvi put u karijeri dolazi u zemlju predaka, da zaigra u crno-bijelom dresu! Vidjećemo kako će se pokazati pred domaćom publikom, ali jedno je sigurno. Za sada je najzvučnije pojačanje crno-bijelih.