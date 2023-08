Smailagić otkrio zbog kog virusa nije kod Pešića! Izgubio 9 kg, ali ne i ambicije: Partizan ide na fajnal-for!

Alen Smailagić je počeo da trenira sa igračima Partizana nakon što je ovog ljeta imao virus usljed kog je izgubio oko devet kilograma.

Izvor: YouTube/BC Partizan TV/Screenshot

Alen Smailagić otpao je sa spiska Svetislava Pešića za Mundobasket 2023 zbog zdravstvenih problema koji su ga mučili tokom većeg dijela ljeta. Dugo nije bio "u treningu" i izgubio je veliki broj kilograma usled virusa, pa je procijenjeno da je bolje da ostane u Beogradu gdje se već priprema za novu sezonu sa Partizanom. Ovo će mu biti treća godina u crno-bijelom, a čini se da je ovoga puta najveći optimista do sada.

"Drago mi je što su me navijači prihvatili. Ja sam iz Beograda i sve dajem za klub. Dobili smo dobra pojačanja, svi se dobro znamo ovo nam je treća godina zajedno, ove godine napadamo fajnal-for Evrolige...", kazao je otvoreno Smailagić i još jednom to ponovio na kraju razgovora: "Konkretno očekujem da osvojim i ništa me drugo ne zanima, a za fajnal-for ću da se borim".

Slične prognoze imao je i prošle sezone i malo je falilo da se to obistini, međutim Partizan je poklekao nakon vođstva od 2:0 protiv Real Madrida, a dobro je poznato šta se desilo u drugoj utakmici u španskoj prestonici. Sada takve stvari ne mogu da poremete tim, veruje Smailagić. "Osjeća se podrška koju imamo, vidimo broj prodanih ulaznica. Igrači koji su tu će ostati, dolaze pojačanja i drugi timovi će nas se plašiti, kao i naših navijača", naglasio je on.

Smailagić ističe da ga pogađaju priče o tome da voli da izlazi na splavove, pošto ističe da nije bio u provodu godinu i po dana, tako da ga sada više opušta pecanje gdje se najvjerovatnije i zarazio virusom.

"Izgubio sam od sedam do devet kilograma, polako se to vraća i imaju plan da me pripreme za sezonu. Treba samo da vratim kilažu koju sam imao, to će se vratiti za mjesec dana, to nije puno, tako da ćemo imati plan. Treneri će voditi računa o tome. Šta me je napalo? Ni doktori ne znaju, ali sumnjaju na virus Zapadnog nila, pošto volim da pecam. Ja volim da pecam između Barande i Opova gdje imam svoj mir", zaključio je Smailagić u razgovoru za zvanični sajt Partizana.