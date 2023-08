"SRBIJA? GRUŠANOVIĆ I ĆEVAPI!" Zbog kapitena Sudana Hrvati će gledati meč protiv nas!

Kuani Kuani je kapiten Južnog Sudana, a začudili biste se koliko poznaje Srbiju! Sa našom zemljom ga spaja sin legendarnog srpskog centra, jedan dobar meč u ABA ligi, ali i - ćevapi! Od izveštača MONDA sa Mundobasketa Nikole Lalovića

Izvor: MONDO/Nikola Lalović/MN Press

Južni Sudan je debitant na Svetskim prvenstvima, a publika u Srbiji će imati prilike da u ovom timu gleda neka poznata imena. Oni koji prate NBA svakako će znati centra Los Anđeles Lejkersa Venjena Gabrijela kao i plejmejkera Karlika Džonsa, a oni koji su pratili ABA 2 ligu videće dvojicu igrača koji su igrali i u Srbiji.

Nuni Omot je kao član MZT-a nastupao protiv naših timova, a kapiten Kuani Kuani je predvodio tim Osijeka u ABA 2. "Veoma smo srećni i zadovoljni što smo ovde. Sjajno je što smo se kvalifikovali i kroz kvalifikacije smo mnogo naučili, postali smo bolji tim i sada smo spremni da počnu utakmice", rekao je on na početku obraćanja.

U timu Vrijednosnica je prosečno beležio 14 poena, 4,5 skokova i 1,5 asistencija i tako je zaradio transfer Finsku, a bio je vrlo spreman da priča o svom iskustvu sa Balkana i sećanju na mečeve sa srpskim timovima. Ali i sećanju na ćevape!

"Bio je sjajno, bilo je to sjajno iskustvo. To je bio moj prvi odlazak u Evropu i nisam znao šta da očekujem. Ali svi su bili veoma otvoreni, imao sam priliku da putujem dosta po tom delu Evrope, da igram u Srbiji, imao sam šansu da jedem ćevape i mnogo različite srpske hrane. Bilo je to dobro, dobra je to liga i zaista sam video strast za košarkom. Kod igrača, trenera, kod navijača, to je ono što sam zapamtio odatle. Mnogo se treniralo, mnogo sam bio u teretani i zaista sam napredovao. Zaista sam svima zahvalan na tome", rekao je on srpskim medijima.

Pogledajte 01:37 Kuani Izvor: MONDO/Nenad Lalović Izvor: MONDO/Nenad Lalović

Ovaj krilni igrač rođen je 1994. godine u Južnom Sudanu, a pod pritiskom rata njegova porodica je kada je imao devet godina emigrirala u Australiju. Tu je počeo da igra košarku, a 2021. godine je u ABA 2 prvi put zaigrao u Evropi. A u Osijeku je stvorio veliko prijateljstvo sa jednim Srbinom..

"Jedan od mojih saigrača je bio Griša, Mladen Grušanović! On je rekao da će doći ovde da me gleda. Veoma je bio srećan čim smo izvučeni sa Srbijom. Rekao je da ne može da čeka taj meč i da će navijati i za Srbiju i za mene. To je bilo sjajno iskustvo i jedva čekam da igram sa Srbijom", rekao je Kuani Kuani.

Miladen Grušanović je naravno sin velikog Mikana Grušanovića, nekada legendarnog centra šabačke Iva Zorke, a ostatak saigrača iz osiječkog tima je takođe poželeo sreću kapitenu Južnog Sudana.

"Ostali saigrači su čestitali meni i mom timu što smo otišli na Svetsko prvenstvo. Bili su jako srećni zbog mene, srećni jer će njihov bivši saigrač otići na svetsku scenu i igrati protiv susedne zemlje. Zbog šanse koja mi se pružila, jer smo tamo bili svi jedna velika porodica. Znam da postoji veliko rivalstvo između zemalja, ali to nisu pominjali. Samo su bili srećni zbog mene i rekli su da će gledati ovaj meč", istakao je on.

Izvor: MN PRESS

Zapravo je najbolji meč te sezone odigrao protiv Mladosti iz Zemuna kada je na terenu bio svih 40 minuta. Tada je upisao 17 poena, 5 skokova i isto toliko asistencija, a da li su ga prijatelji iz Osijeka posebno upozorili na nekog igrača Srbije?

"Nisu mi pričali o nekom posebnom igraču, ali za mnogo nas je prilika da igramo protiv Nikole Jokića, NBA šampiona i MVP-a NBA finala bilo sjajno iskustvo. Naravno znamo da on neće igrati, ali on je igrač kome smo se najviše radovali", priznaje Kuani.

On se obratio i navijačima kod kuće i istakao da će tim dati sve od sebe da popravi uzdrmani imidž zemlje u inostranstvu. "Poruka za navijače kod kuće je da smo otišli korak dalje, da smo na višem nivou i da sada igramo sa najboljih 10 ili 20 timova na svetu. Hvala svima na podršci, a video sam ljude u kostimima i sa bubnjevima ovde i jako sam srećan zbog toga. Znam da su svi vrlo uzbuđeni i baš to nam je potrebno. Ovde igramo za našu zemlju i hoćemo da nastavimo da pišemo istoriju. Mislim da kako je vreme prolazilo imali smo sve iskusnije i bolje igrače i za nas je najbitnije bilo da se uklopimo. Sada imamo mnogo neverovatnih poentera, igrača koji su prirodno talentovani i imaju meku ruku. Ne dobijam sada isti broj šuteva kao ranije u ovom timu, ali na meni je da nađem načina da utičem na igru - odbranom, komunikacijom sa saigračima, tako što sam najglasniji na klupi... Bitno je da su svi u tome i da shvatamo da bismo došli do višeg nivoa moramo da cenimo nove momke u timu. Ako neko postigne 30 ili 40 poena sigurno se neću žaliti što ja ne dobijam šansu da šutnem. Ili ako izgubimo neću biti srećan ako sam ja dao 30 poena", istakao je kapiten Južnog Sudana i na kraju podvukao da je ovo za njegov tim mnogo, mnogo više od običnih košarkaških utakmica.

"Za većinu nas je ovo veće od košarke jer za većinu igrača jer je Južni Sudan kao država prošao mnogo toga. Borili smo se za nezavisnost, dobili smo je, a sada je mnogo političke tenzije u zemlji. To je zemlji dalo negativan imidž u međunarodnim medijima i mi hoćemo da promenimo tu sliku i da ujedinimo naš narod koji je uglavnom jako podeljen, kako u Sudanu, tako i u dijaspori. Mnogo ovih igrača nisu nikada dobili šansu da se vrate u Južni Sudan i ovo je šansa da pokažemo ljudima da i pored svega što se dešavalo mi imamo mnogo toga da ponudimo. I sposobni smo da pružimo mnogo više nego što mediji pokazuju o nama. Tu smo da promenimo narativ i da otvorimo put našim mladima u svetu. Zato je ovo za nas veće od košarke!"

BONUS VIDEO: