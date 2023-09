Košarka je đavolja igra, dajte da potpišem za meč sa Srbijom! "Če" poslije DRAME: Ja sam kriv, nisam ništa uradio!

Selektor Nestor Garsija je poslije poraza njegovog tima od Portorika istakao da bi i prije prvenstva i prihvatio da igra sa Srbijom za prvo mjesto u grupi. Od reportera MONDA Nikole Lalovića sa Svjetskog prvenstva u košarci.

Izvor: YouTube/FIBA Media/Screenshot

Dominikanska Republika je u neizvjesnom meču izgubila od Portorika (102:97), a selektor Nestor Če Garsija je odmah čestitao rivalu, istakavši da su zaslužili da slave pošto su pogodili bitan šut u završnici meča. Ipak, svoje košarkaše je nastavio da hrabri uz riječi da "nisu igrali loše", da bi potom pomenuo i Srbiju i istakao je da će njegova ekipa svim silama napasti "orlove" za dva dana u meču za prolazak u drugu fazu.

"Svjetsko prvenstvo je kraktoročno! I da smo pobijedili danas morali bismo da pobijedimo i naredni meč jer je sve jako bitno. Ali, naravno osjećaj je drugačiji kada pobijedite. Znam ja moje momke... Previše patimo zbog ovog poraza i ja to znam. Moja je greška, mogao sam da uradim mnogo toga, ali nisam uradio ništa. Ovaj poraz je moja greška, ne njihova. Na Srbiju idemo svim silama. Ovo je igra i sada je košarka najvažnija. Nekada kažem da je ovo đavolja igra. Možete na 39:59 da pobjeđujete i da izgubite. Ali, znam kako se ponašaju i ovo je moja greška, ne mojih igrača", kazao je Garsija.

Harizmatični Garsija je na pitanje MONDA da li bi prije početka prvenstva prihvatio situaciju u kojoj se sada nalazi rekao da bi jedva dočekao da potpiše za priliku da sa Srbijom igra za prvo mjesto u grupi! "Gdje? Dajte gdje da potpišem! Dajte! Sada imamo šansu, sve je u našim rukama. Ne zavisimo ni od koga! Ako pobijedimo Srbiju idemo dalje. Je l' tako?", zapitao se, a ubacio se Andres Feliz i rekao: "Jeste!".

Sada će ekipe imati dan odmora, a kako kaže popularni Če - u košarci je uvijek pet na pet! "Moji igrači, oni su uspjeli da urade velike stvari i njihova posvećenosti spremnost da rizikuju ih je dovela dovdje. To nije kockanje, oni rizkuju jer vjeruju u sebe. Za nas je to tako da smo jako blizu, ali je jako daleko. To je tako kod nas i tako osjećamo. Sljedeća stanica - Srbija! U košarci je pet na pet- imate dvije ruke, dvije šake, dvije noge, jednu glavu - idemo i vidjećemo šta će se desiti!"

Poslije utakmice je kratko analizirao situaciju i plejmejker Andres Feliz: "Prvo moram da odam priznanje Portoriku. Bila je to sjajna utakmica na obje strane terena i moramo da vjerujemo u sebe. Imamo još jednu utakmicu u nedjelju!".

BONUS VIDEO: