"MORAMO DA POMOGNEMO BOGDANU, JA SAM SPREMAN NA SVE!" Nikola najavio polufinale, pa pomenuo Novaka!

Centar srpskog tima Nikola Milutinov vodiće velike borbe u reketu protiv Kanađana, tokom polufinala Svjetskog prvenstva.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Mundobasket koji se igra na Filipinima donio je reprezentaciji Srbije šansu da se bori za medalju - nakon pobjede protiv Litvanaca u četvrtfinalu, četu Svetislava Pešića očekuje duel protiv Kanađana, a pobjeda bi značila i plasman u veliko finale Svjetskog prvenstva. Pred meč sa Kanađanima za srpske medije govorili su selektor Pešić i centar Nikola Milutinov, jedan od najbitnijih igrača tima!

Po riječima iskusnog centra, reprezentacija Srbije će u nastavku turnira biti još bolja jer je imala jedan slobodan dan, a mnogo toga će zavisiti od pomoći koju saigrači pruže bogdanu Bogdanoviću. Svjesni smo da su Kanađani u meču sa Slovenijom imali specijalnu taktiku za Luku Dončića koji je "prebijen", pa isključen uz psovke - nešto slično bi mogli da probaju ponovo!

"Mi smo imali malo veću pauzu između dvije utakmice i stvarno nam je značilo za rehabilitaciju. Ulazimo sutra u meč sa mnogo više energije nego što smo igrali do sada! Dosta zahtjevna utakmica sutra, igraju fizički jako, nevjerovatni su u tranziciji i treba ih zaustaviti. Mi znamo da će probati na Bogdanu isto što na Dončiću. Treba da pomognemo njemu, da svi naši igrači odgovore na njihovu agresivnost. Moramo Bogdanu da pomognemo sa jačim blokovima, da mu damo više mjesta, da ima više prostora da igra. I neki drugi igrači treba da preuzimaju odgovornost. Prije nego što smo došli ovdje primarni cilj je bio da se kvalifikujemo na Olimpijske igre, ali sutra sigurno nećemo ući u meč kao da je prijateljska. Želja nam je da osvojimo medalju i nadamo se da ćemo osvojiti", rekao je Nikola srpskim medijima.

Košarkaška reprezentacija Srbije imala je malo slavlje nakon trijumfa sa Litvanijom, ali Milutinov ističe da je kratko trajalo i da su odmah fokusirali na Kanađane! "Dogovorili smo se da poslije Litvanije slavimo samo jedno veče. Bili smo svi zajedno, kao što i inače provodimo vrijeme. Pričali smo, odmah smo se dogovorili da od sutra razmišljamo o Kanadi."

Vidi opis "MORAMO DA POMOGNEMO BOGDANU, JA SAM SPREMAN NA SVE!" Nikola najavio polufinale, pa pomenuo Novaka! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 11 11 / 11

Tokom prethodnih dana pšodrška reprezentativcima stizala je sa raznih krajeva svijeta, a čak je i Novak Đoković tokom učešća na US openu našao vremena da im se obrati. On je u međuvremenu bio u kontaktu sa Borišom Simanićem, kojem je odstranjen bubreg nakon zadobijenog udarca protiv Južnog Sudana u grupnoj fazi, a ostali reprezentativci izuzetno cijene što je najbolji teniser svih vremena obratio pažnju na njihove mečeve!

"Ne samo Novaku Đokoviću, nego hvala svima koji nas prate i koji nam pružaju podršku! Znači nam to. Novak je i prošle godine nama davao podršku. Nadam se da ćemo ove godine sve obradovati malo više jer prošla godina nije bila onakva kakva smo želejli da bude. Poručujem Novaku da ćemo dati sve od sebe na narednim utakmicama."

Da bi se stiglo do medalje, potreban je još jedan fantastičan meč Nikole Milutinova - on će opet imati za rivale NBA igrače, ali tvrdi da to ne mora da bude problem!

"Odradili smo skauting, spremni smo za njih. Ja sam i fizički i psihički spreman na sve", rekao je Milutinov i na kraju razgovora zaključio da Srbija neće - poput Slovenije - ući u nervozu tokom meča protiv Kanade: "Mislim da mi nećemo ući u 'treš tok' sa njima, fokusirani smo samo na nas i našu igru".