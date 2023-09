KANADA JE APSOLUTNO NAJBOLJA NA TURNIRU! Kari ima plan za pobjedu: Borićemo se SVIM SILAMA da zaustavimo 2 stvari!

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić govorio je pred meč polufinala Mundobasketa protiv Kanade. Od reportera MONDA Nikole Lalovića sa Mundobasketa.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Nakon velike pobjede Srbije nad Litvanijom i plasmana u polufinale Mundobasketa, košarkašima naše reprezentacije je na slobodan dan stigla sjajna vijest. "Isporučila" ju je Kanada koja je pobijedila Sloveniju i tako Srbiji donijela "olimpijsku vizu", poslije čega može da se kaže da je nastup "orlova" na Filipinima bio uspješan pošto je ostvaren zacrtani cilj. Međutim, to ne znači da sada treba da se zaustave...

Uoči meča sa Kanadom (petak, 10.45) za finale Svjetskog prvenstva, selektor Svetislav Pešić poručuje da im je prijao slobodan dan i da su ga iskoristili najbolje moguće da se pripreme za predstojeću utakmicu. Da li su igrači spremni? Pešić poručuje da će se to vidjeti u petak, pošto su uradili sve da tako bude.

"Gledali smo meč Kanade, gledamo sve, posebno sada kada dođu važne utakmice, mada su sve važne. Kanada je fantastična ekipa, 'andersajz', igraju takozvanu 'smol bol' košarku sa samo jednim visokim. To je njihova NBA košarka i ništa to nije novo, biće zanimljivo kako ćemo se mi organizovati, ko će koga da čuva i najvažnije je da li ćemo biti spremni da zaustavimo njihovu tranziciju u kojoj su fantastični", ističe Pešić i podsjeća da su to sve igrači koji igraju u NBA ligi.

Pogledajte 05:32 Svetislav Pešić pred Kanadu Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

"Kanada je možda pokazala najbolju odbranu na turniru i to sve otažava u pripremi za utakmicu. Ono što mi prije svega mislimo je da se borimo svim silama da im uzemo ono što ih najviše karakteriše, a to je tranzicija u napadu i jedan na jedan. Individualno su jaki, brzi, atletski su sposobni, dobro kontrolišu loptu i to će nas dosta koštati u radu nogama i to je to, ipak je polufinale. Igra se sa najboljom ekipom na prvenstvu. Njemačka je jedina ušla u polufinale bez poraza, ali to smo očekivali, međutim Kanada je apsolutno najbolja ekipa na turniru. Balansirani su i imaju evropskog trenera, bolje su se snašli po FIBA pravilima od Amerikanaca".

Pešić ističe da je ovo veliki uspjeh za generaciju košarkaša koja je izborila direktan plasman na Olimpijske igre, prvi put još od kada je upravo Kari bio selektor 2002. godine. Zato sada nema presije, ali tenzija uvek mora da postoji.

"Dobro smo, malo smo se mentalno i psihički odmorili, trenirali smo... Uvijek ima neka povredica, ali to nisu povrede koje eliminišu igrače da ne mogu da igraju. Svi su spremni i raspoloženi su. Tenzija je korisna, presija nije dobra, ali može da poveća koncentraciju na igru. Tenzija je pozitivna stvar za mene", zaključio je selektor.

