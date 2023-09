EVO KAD JE FINALE MUNDOBASKETA! Moćna, čudesna Srbija ide po TITULU PRVAKA SVIJETA!

"Orlovi" ušli u meč za titulu šampiona svijeta. Evo kada će biti odigran!

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Srbija je pregazila Kanadu u polufinalu, osvojila medalju na Mundobasketu prvi put od 2014. i ušla u finale, u kojem će čekati pobjednika duela SAD - Njemačka (petak, 14.40 časova). Finale je zakazano za nedjelju u 14.40 časova prema vremenu u Srbiji, odnosno u 20.40 po lokalnoj satnici u Manili. Tog jutra, od 10.30, Kanada će učestvovati u utakmici za bronzu.

Izabranici Svetislava Pešića ponovo su oduševili naciju i razbili još jednog velikog protivnika, kao što su uradili i u četvrtfinalu protiv Litvanije. Kada je bilo najvažnije, "orlovi" su bili pravi i zato su ponovo u finalu i na 40 minuta su do zlata, koje su posljednji put osvojili 2002, pod vođstvom Svetislava Pešića, stručnjaka koji je i ovog septembra vodio srpski tim do odličja i do direktnog plasmana na Olimpijske igre u Parizu.

Dugo će se pamtiti šta je srpski tim sve uradio Kanađanima... Bogdan Bogdanović je doslovno razbijao Kanađane, Aleksa Avramović je čuvao Šeja Gidlžus Aleksandra kao srpski pit-bul i u takvoj situaciji ni pojedine odluke sudija nisu mogle da izbace "orlove" iz ravnoteže.

Srbija je ponovo tamo gdje je bila 2014. u Španiji, kada je osvojila istorijsku medalju i ponovo će igrati u meču u kojem se odlučuje prvak svijeta. Tim koji na svaki način predvodi maestralni Bogdan Bogdanović i kome nisu davane velike šanse uoči odlaska u Manilu ostvario je snove nacije i nastaviće to da radi i u nedjelju, kako god bilo završeno finale!