Ludnica u autobusu, svi pjevali Kariju Pešiću: Posvetili su mu jednu pjesmu (VIDEO)

Reprezentacija Srbije nastavila je slavlje u velikom stilu, a pjesmu su posvetili Svetislavu Pešiću.

Izvor: Printscreen/KSS

Srbija je demonstirala silu i pobijedila Kanadu (95:86). Pošla je u finale Svjetskog prvenstva u košarci. Za zlato igraće protiv boljeg iz okršaja Njemačka - SAD. Dok čeka da sazna ime protivnika, srpski tim pravi šou u Manili. Pokazuje to i snimak koji se pojavio iz autobusa u kom su svi članovi ekipe. Pjevali su selektoru Svetislavu Pešiću.

Poslije velike pobjede uslijedilo je slavlje, pa su selektoru pjevali popularnu navijačku pjesmu "Feed from desire", koja se pretežno koristi u fudbalu, ali sada imamo priliku da vidimo kako su "orlovi" slavili uz ovaj hit. Cijeli autobus glasno je pjevao "Kari's on fire, your defence is terrified", prepjevanu verziju pjesme.

Nisu svi vjerovali u Svetislava Pešića poslije poraza od Italije na Evropskom prvenstvu i na Mundobasketu, ali je ovog puta cijeli tim imao moćnu pouku za sve. Dokazuje to i klip sa numerom posvećenom iskusnom stručnjaku. Svi u pjevali uglas u autobusu i tako pokazali koliko vjeruju u selektora..

Popularni Kari doveo je reprezentaciju do finala, gdje će "orlovi" da krenu u pohod na zlatnu medalju, njegovu drugu nakon Indijanapolisa i 2002. godine, kada je pokorio planetu sa Jugoslavijom.