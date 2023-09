Volden za MONDO: Nedostaje mi Srbija i sve u njoj, pa i oni što me mrze!

Bivši košarkaš Partizana i Crvene zvezde Kori Volden u kratkom razgovoru za MONDO osvrnuo se na boravak u Srbiji koja mu itekako nedostaje.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Turski Galatasaraj ovog ljeta krenuo je u rekonstrukciju tima, a nakon trenera Zvezdana Mitrovića rekonstruisana je i ekipa u koju je početkom jula stigao i Kori Volden.

Američki bek dobro je poznat ljubiteljima košarke u regionu pošto je nosio dres beogradskih vječitih rivala, Partizana i Crvene zvezde, a nakon dvije godine u Bajernu obreo se u Galatasaraju sa kojim učestvuje na rođendanskom turniru Igokee.

"Ovo je definitivno odličan test da vidimo gdje smo. Imamo velika očekivanja pred početak sezone, nadamo se da ćemo daleko dogurati u Evropi, ali i prvenstvu. Ovo je dobra provjera pred sezonu. Bilo bi jako cool da igramo na otvorenom, nikada nisam imao priliku i volio bih da se izborimo za finale i igramo na otvorenom u Banjaluci", rekao je Volden na početku kratkog razgovora za MONDO.

Galatasaraj svoje utakmice u grupi igra u Laktašima, gdje je Volden praktično "domaći", jer u ovu dvoranu dolazio je i sa crno-bijelima i crveno-bijelima na duele ABA lige se Igokeom.

"Jako je lijepo biti ovdje. Blizu je Beograda i Srbije, drago mi je što sam ponovo ovdje s ekipom i što igramo košarku", rekao je Volden i inicirao pitanje da li mu nedostaje zemlja u kojoj je proveo dvije sezone.

"Nedostaje mi Srbija. Ona zauzima posebno mjesto u mom srcu. Sve mi nedostaje, ljudi, takmičenje, pa i oni ljudi koji me mrze. Jako volim Srbiju, uživao sam tamo i nedostaje mi."

Nakon sezone u Partizanu odlučio je da učini "neoprostivo" i pređe u Crvenu zvezdu. Iako je stigao iz redova najvećeg rivala, prilično brzo "kupio je srca" Zvezdinih navijača, a mnogi od njih pamte njegove dobre partije u crveno-bijelom dresu poput evroligaške utakmice sa Panatinaikosom kada je za 86 sekundi postigao tri trojke na oduševljenje svih na tribinama.

"To je odluka za koju sam znao da je teška, da će uticati na mnoge stvari, znao sam da mnogima neće da se svidi, ali to je bilo najbolje za moju karijeru. Život živim bez kajanja, donosim odluke i prihvatam sve što one nose."

U Zvezdu je prešao na poziv Saše Obradovića, međutim srpski trener nije se dugo zadržao na klupi crno-bijelih.

"Nažalost, Saša Obradović nije dugo ostao. On je zaista htio mene u ekipi, dao mi je priliku da igram Evroligu i to nisam mogao da odbijem."

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Prethodne dvije sezone Volden je proveo u Bajernu iz Minhena, sa kojim je igrao protiv Zvezde, kao i Partizana koji sada vodi Željko Obradović i sa kojim su se crno-bijeli umalo domogli fajnal-fora Evrolige.

"Očigledno, Željko je legendardni trener. Evropska košarka je bolja kada je Partizan dobar, kada je na vrhu. To je jako dobro. I Zvezda je dobra, srpski klubovi su bili odlični u Evropi, bilo je lijepo gledati uspjehe oba kluba. Partizan je imao priliku da uđe u plej-of, imali su podršku navijača. I Zvezda i Partizan imaju sjajne navijače, to je jako dobro za evropsku košarku", rekao je Volden, koji ni više od dvije godine od oslaska iz Srbije ne želi da otkrije koji beogradski klub mu je više prirastao srcu.

"Znao sam da ćete da me pitate (smijeh). Oba kluba zauzimaju posebno mjesto u mom srcu. U suštini, to su dva različita perioda mog života, ali mi je drago što i jedni i drugi imaju dobre ekipe i što su jako dobri u evropskim takmičenjima", diplomatski je zaključio Volden.

Amerikanca ćemo od 17 časova ponovo gledati u Laktašima u dresu Galatasaraja protiv moskovskog CSKA.

Pobjednik ovog duela igraće finale turnira koje je na raspored u nedjelju od 20 časova na otvorenom terenu Nacionalnog teniskog centra u Banjaluci.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!