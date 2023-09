Treneri CSKA i Igokee poslije spektakla u Banjaluci: Osjetilo se odsustvo plejmejkera!

Vladimir Jovanović i Emil Rajković prokomentarisali su duel na otvorenom i izdanje svojih ekipa u Banjaluci.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Košarkaši Igokee i moskovskog CSKA otvorili su košarkaški turnir duelom na otvorenom u Banjaluci, nakon kojeg je slavila ruska ekipa 82:66.

Bio je to pravi spektakl i posebno iskustvo, kako za domaćina Igokeu, tako i za goste iz Rusije, trostrukog šampiona Evrope.

"Fenomenalan je događaj, praktični nešto novo za nas, igrali smo u uslovima koji nisu svojstveni za košarku. Trebalo nam je neko vrijeme da se priviknemo ali drago nam je što možemo da ugostimo ove sjajne ekipe, ljude igrače i budemo dobri domaćini", rekao je trener Igokee Vladimir Jovanović, a potom prokomentarisao samu utakmicu koja je završena pobjedom CSKA 82:66.

"Prvo poluvrijeme smo odigrali korektno, tražili neka rješenja, u drugom poluvremenu nismo odgovorili na njihovu agresivnu igru. Vidjeli su da nemamo igrače na lopti, 'ball handlere' i taj nedostatak organizacije igre je uticao mnogo da moramo da improvizujemo. Nažalost to nismo dobro radili u drugom poluvremenu, a iz toga se prelilo i na odbranu gdje smo bili previše mekani i na kraju zaslužena pobjeda CSKA. Odigrali smo u ovom trenutku na gornjoj granici naših mogućnosti s obzirom na izostanak četiri igrača. Imamo malo vremena, sutra je nova. Sjajna ekipa, možda teža i od ove, ali probaćemo da se regenerišemo i da damo sve od sebe", rekao je Jovanović.

Trener CSKA iz Moskve Emil Rajković složio se sa Jovanovićem da je presudilo to što je moskovska ekipa iskoristila odsustvo nekolicine prvotimaca, prije svega plejmejkera Stefana Mudija.

"Impozantno je ovo sve izgledalo, ovaj teren, publika, mislim da su prije svega igrači uživali u ovome. Bili smo malo zabrinuti da li je parket OK, ali je sve prošlo super i ovo nam je korak naprijedu u ovom pripremnom dijelu za obje ekipe. Igokea je bila hendikepairana, nema plejmejkera i nekoliko igrača i sigurno da je to presudilo na naš pritisak. Da su bili kompletni, sigurno je da bi to bilo drugačije. Ni mi nismo kompletni treba da dovedemo pojačanje na dvojci i da vratimo Antonova u stroj. Imamo još neke igrače koji nisu spremni, ali mislim da su pokazali neki potencijal da budu tu i da rade", zaključio je trener CSKA.