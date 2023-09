Aleksandrovčani nisu mogli da pariraju ruskom velikanu tokom svih 40 minuta.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Vodila je Igokea nakon prvog poluvremena meča protiv CSKA, ali je moskovski tim u nastavku pokazao moć i stigao do trijumfa u prvom meču turnira kojim Aleksandrovčani obilježavaju 50 godina uspješnog rada.

"Igosi" su imali "plus sedam" početkom trećeg kvartala, ali su Rusi ekspresno preokrenuli i u istoj četvrtini stigli do čak 12 poena prednosti i tada je bilo jasno da će gosti trijumfovati u Banjaluci. Ovaj period igre CSKA je riješio u svoju korist rezultatom 28:15, čime je meč definitivno prelomljen.

IGOKEA M:TEL - CSKA 66:82 (17:17, 21:20, 15:28, 13:17)

Igokea je bolje otvorila meč, povela 6:0, ne dopustivši gostima iz Moskve da poentiraju u prva skoro četiri minuta igre. Kasper Ver zatim se razigrao, pa je CSKA brzo uspostavio svoju igru i došao do prednosti 11:8.

Nije u prvoj četvrtini viđeno mnogo poena, igralo se izuzetno tvrdo, sa dosta prekida, pa je nakon deset minuta viđen egal rezultat - 17:17.

Marko Jeremić trojkom je otvorio drugu četvrtinu, a onda je Džeki Karmajkl zakucavanjem podigao publiku na noge. Vratio se Amerikanac u redove "igosa" i sigurno će predstavljati veliko pojačanje u predstojećoj sezoni.

Nijedna od ekipa nije uspjela da se "odlijepi" u prvom poluvremenu. Imali su Rusi četiri poena prednosti (27:31), ali je Jeremić još jednom pogodio za tri poena i natjerao trenera CSKA Emila Rajkovića da reaguje tajm-autom.

Ekipe su se smjenjivale u vođstvu, a na odmor se otišlo s poenom prednosti za domaće - 38:37.

Vidi opis Počeo turnir povodom 50. rođendana Igokee m:tel: CSKA gubio, pa u drugom poluvremenu pokazao snagu (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 19 / 19

Vodila je Igokea sedam razlike na početku treće četvrtine, da bi zatim u istom kvartalu imala čak 12 poena zaostatka (53:65).

Nakon dva minuta igre u drugom poluvremenu, Igokea je stekla maksimalnu prednost od sedam poena (46:39). Međutim, uzvratio je CSKA mini-serijom 4:0, pa je ovaj put Vlada Jovanović morao da zatraži minut predaha. Ni predah nije pomogao domaćinu, postigli su novih šest poena i ukupno serijom 10:0 prešli u vođstvo - 46:49.

Uslijedio je period mnogo bolje igre Moskovljana. Par promašaja Aleksandrovčana ekspresno su kažnjeni brzim kontranapadima, pa je CSKA stigao do 53:65, što je bila njihova najubjedljivija prednost.

RASPORED UTAKMICA Igokea će već sutra pred domaćom publikom u Laktašima igrati protiv Galatasaraja (20 časova), a prije tog susreta sastavu je Hapoel Jerusalim i Turk Telekom, takođe u Laktašima (17 časova).

Dominacija Rusa nastavljena je i početkom odlučujućeg kvartala, gosti su imali i 14 poena prednosti i bilo je jasno da Jovanovićev tim neće imati snage da isparira rivalu do kraja susreta. Vođstvo CSKA poraslo je do maksimalnih 16 poena sredinom četvrte četvrtine (73:57), a Aleksandrovčani do kraja nisu uspjeli ozbiljnije da ugroze prednost rivala.

Završeno je rezultatom 66:82.

Tanasković je sa 16 poena bio najefikasniji u redovima Igokee m:tel, dok je CSKA predvodio Ružencev sa 17 poena. Dvocifren učinak imali su još Ver (13) i Džekiri (12).

Pred početak susreta vidjeli smo kako je dočekana himna Rusije u Banjaluci, ali i neuspješne pokušaje Milorada Dodika da se "upiše" na novom košarkaškom terenu.

(MONDO)