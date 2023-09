Dragan Milosavljević nakon poraza od Galatasaraja: Nije lako bez pola tima, ali se nadamo jednoj pobjedi

Dragan Milosavljević prokomentarisao je poraz od Galatasaraja.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Nakon poraza od CSKA rezultatom 82:66 košarkaši Igokee poraženi su i drugoj utakmici rođendanskom turniru povodom 50 godina od osnivanja od Galatasaraja.

Iako su se “igosi” dobro držali tokom cijelog meča, turska ekipa je u posljednjoj četvrtini uspjela slomiti otpor “slavljenika” i stići do pobjede rezultatom 82:71.

Ponovo je Igokea bez četvorice igrača, Koste Kondića, Stefana Mudija, Edina Atića i Marka Jošila imala problema, posebno u organizaciji igre.

Svjestan je toga i košarkakaš Aleksandrovčana, Dragan Milosavljević koji je nakon meča govorio za medije.

“Igrali smo sa dosta oscilacija, bilo je i dobrih momenata, ali onda uz neke izgubljene lopte dozvolili smo im puno ofanzivnih skokova i došli su do preokreta. Igramo bez plejmjekera, imamo puno povrijeđenih igrača i ne može se očekivati baš u ovom trenutku da prikažemo neki maksimum. Radimo svakog dana, ispravljamo greške, napredujemo i biće to ok, samo da nam se vrate povrijeđeni igrači. Nadam se da ćemo nekog da dobijemo, nije lako, nismo uigrani, imamo puno povrijeđenih i mladih igrača, nije lako, ali se nadamo pobjedi”, poručio je Milosavljević.