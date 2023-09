SVE STAJE ZBOG SRBIJE! Remont može da čeka, struje mora biti da se gledaju Bogdan i “orlovi” u borbi za zlato!

Oko 6.000 građana u Bijeljini trebalo u nedjelju da ostane bez struje, ali je Srbija "pokvarila" planove!

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Košarkaši Srbije u nedjelju od 14.40 časova boriće se za zlato u finalu Svjetskog prvenstva protiv Njemačke.

Izabranici Svetislava Pešića napravili su fantastičan uspjeh, a sada žele da uzmu i trofej i obraduju milione srpskih navijača koji će u nedjelju da ih bodre.

Sve će stati, kada Bogdan Bogdanović i njegovi saigrači istrče na parket “Mall of Asia” arene u Manili i uz finale US Opena od 22 časova to će definitivno biti najvažnija stvar u nedjelju.

Prenos iz manile pratiće srpski navijači širom svijeta, a za neke od njih pred istorijsko finale koje svi žele da gledaju pojavili su se problemi, koji su ipak riješeni.

Oko 6.000 ljudi u Bijeljini trebalo je da ostane u nedjelju bez struje zbog najavljenog redovnog godišnjeg remonta elektromreže.

To bi značilo da bi ostali i bez mogućnosti da gledaju Pešićeve momke u borbi za zlato, međutim, ipak se od planova odustalo zbog Srbije.

Preduzeće "Elektro-Bijeljina" odgodila je za sutra najavljeni remont trafo stanice koja snabdijeva potrošače u centru grada, kako bi građani Bijeljine mogli sutra da prate finalnu utakmicu Svjetskog prvenstva u košarci između Srbije i Njemačke.

"Zbog ogromnog interesovanja naših građana za sutrašnju utakmicu i velikog broja zahtjeva i molbi da se obezbijedi električna energija i mogućnost gledanja direktnog prenosa, Elektro-Bijeljina će odgoditi najavljeni remont trafo stanice Bijeljina tri", navodi se u saopštenju iz ovog preduzeća.

Iz "Elektro-Bijeljine" navode da će na taj način omogućiti svim sugrađanima da imaju struju i da pored malih ekrana bodre srpske košarkaše. Novi termin remonta biće u oktobru.