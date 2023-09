JEDNO JE SRBIJA, A DRUGO AMERIKA! Plej Njemačke pred finale: Vidjeli smo Aleksu, znamo šta nas čeka! (VIDEO)

Plejmejker reprezentacije Njemačke Maodo Lo istakao je poslije treninga održanog pred finale Svjetskog prvenstva sa Srbijom da je njegov tim svjestan šta ih čeka u nedjelju! Od izvještača MONDA sa Mundobasketa Nikole Lalovića

Srbija i Njemačka su u finalu Svjetskog prvenstva, a oba tima su u polufinalima srušila su NBA sastave. Pred Nijemcima je pala SAD, a pred Srbima Kanada! Sada je došlo finale, a plej Njemačke Maodo Lo je bio jedan od rijetkih prisutnih na treningu.

“Jedna od najvećih utakmica moje karijere, bez dileme. Igramo finale Mundobasketa. Danas smo se oporavljali od meča sa SAD, pa je ovo kombinacija oporavka i pripreme za nedjelju. Fokusirani smo i dobra je atmosfera. Sutra treba da igramo agresivno u oba smjera, da zadržimo naš identitet u napadu, da budemo brzi u napadu, defanzivno da budemo snažni“, rekao je na početku obraćanja medijima.

Kada su paralele u pitanju, teško je uporediti meč koji su Nijemci igrali sa Amerikom i ovaj koji ih sada čeka protiv Srbije. "Srbija je drugačiji tim od SAD, definitivno. Treba da se držimo onoga što smo igrali dosad na turniru i da vidimo za kakvu se će se treneri strategiju odlučiti za meč. Zlatna medalja bi za nas značila mnogo, pošto nam je bronza najviše što smo postigli dosad. Sama činjenica da igramo finale je velika stvar, zadovoljni smo. Nadam se da će košarka poslije ovoga postati još popularnija u Njemačkoj, da će ljudi u Evropi još više prepoznati kvalitet njemačke košarke", naglasio je igrač Olimpije iz Milana.

Pogledajte 03:46 Maodo Lo

Kada je Srbija u pitanju naravno da je kao organizator igre primijetio igru Alekse Avramovića i njegovu nevjerovatnu požrtvovanost i agresivnost tokom cijelog turnira.

"Srbija je počela sa usponima i padovima, ali sada je uhvatila momentum. Igraju dobro, imaju kvalitetnog trenera, agresivni su u odbrani, mogu da menjaju ritam utakmice svojom agresivnošću. To su sve dobri alati kojima može da se dođe do medalje. Aleksa je izvršio ogroman pritisak na Šaju, zato je važno da budemo svjesni toga i spremni na ono što nas čeka. Sretali smo se sa različitim košarkaškim stilovima kroz turnir, igrače koji vrše snažan pritisak na lopti. Bićemo spremni za to", završio je Maodo Lo.