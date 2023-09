Borišu Simanića minuti dijelili od sepse! Čuveni trener otkrio detalje drame u Manili!

Nekadašnji košarkaški trener i aktuelni predsjednik OKS Božidar Maljković ispričao svoja saznanja o povredi Boriše Simanića.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Završeno je Svjetsko prvenstvu u košarci na Filipinima, a reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju - nakon poraza od Njemačke u finalu Mundobasketa. Ovim rezultatom zadovoljan je nekadašnji košarkaški trener Božidar Maljković, aktuelni predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije. Košarkaši su izborili i plasman u Pariz na Olimpijske igre, pa se može reći da je Pešić tim čak i prebacio očekivanja na turniru - uz veliki hendikep koji se dogodio.

Tokom grupne faze Mundobasketa Boriša Simanić je dobio udarac u tijelo od Nunija Omota, reprezentativca Južnog Sudana. Završio je u bolnici, imao dvije operacije i na kraju izgubio bubreg! Postao je najveći navijač srpske reprezentacije, a saigrači su igrali za njega, kako bi mu osvojili medalju sa Svjetskog prvenstva dok leži u postelji i oporavlja se! Bilo je izuzetno dramatično, a Maljković otkriva i detalje!

"Moramo da sjednemo državni vrh, ministar sporta i ja sa njima da riješimo to pitanje. Dečko je imao stravičnu nesreću. Zahvaljujući vrhunskom ljekaru kao što je Gaga Radovanović, koji je predsjednik Zdravstvene organizacije Olimpijskog komiteta, Boriša je sada dobro. Pričao sam sa njim, falilo je nekoliko desetina minuta da dođe do izliva krvi u trbušnu duplju, koja dovodi do sepse, a onda spasa nema. Međutim, Gaga koji je i predsjednik Crvenog krsta Srbije, pozvao je svoju koleginicu sa Filipina, koja je odmah reagovala. Pozvala je ljekare, koji su već bili otišli kući i tako je spašen jedan mladi život", otkrio je Maljković.

Po riječima Maljkovića, Srbija je na Filipinima pokazala da je najbolja košarkaška reprezentacija na svijetu! "Zahvaljujući velikoj tradiciji, našim učiteljima i talentima koje imamo, Srbija jeste najbolja košarkaška reprezentacija na svijetu. To što Amerikanci na Svjetsko prvenstvo ne šalju najbolji tim, to nije naš problem, već njihov. Ako već radimo komparaciju sa Amerikom, mislim da bi ih lako dobili, da smo igrali sa njima", rekao je Maljković, koji nema visoko mišljenje o košarci u SAD: "NBA liga danas nije tako kvalitetna kao ranije. Moje kolege i ja se češće opredjeljujemo da gledamo evropske utakmice, nego njih. Tek u plej-ofu se igra prava košarka, ali definitivno nije kao nekada. Mnogo ljepša košarka je bila između Litvanije i nas, nego finalna utakmica, upravo zbog te odbrane. Košarka je strogo kolektivni sport i ako jedan igrač u odbrani ne funkcioniše, teško možete da dobijete utakmicu. Nisam ja specijalista za odbranu, naprotiv. Mislim da je košarka jedna harmonija između čvrste odbrane, tranzicije i pozicionog napada. Živi primjer svega suprotnog je utakmica za treće mjesto, Amerika - Kanada. Nijedan segment ovoga što sam rekao nije bio i to niје pravac koji nas vodi ka košarkaškom napretku."

Košarkaški stručnjak u emisiji „Kec na jedanaest“ na televiziji K1 ističe da je svim srcem navijao za Srbiju, kao i da je ova reprezentacija podjednako jaka, kao i sa Jokićem, Micićem i Kalinićem. "Navijao sam svim srcem za Srbiju. Znao sam da će da bude teško. Rekao sam još pred početak prvenstva da smo mi jako dobra ekipa i bez Jokića, Micića i Kalinića, kao i da možemo da igramo sa svima. Nijemci su zasluženo osvojili ovo prvenstvo. Oni su ekipa koja već dugo godina pametno radi. Imaju dobre trenere i igrače. Košarka im donosi veliki interes. Međutim, ja čestitam našim igračima na velikoj borbenosti, dobroj igri i činjenica da od ovog tima može da se napravi jedna respektabilna ekipa za Olimpijske igre", kaže Boža Maljković.

Iskusni trener smatra da je treća dionica u finalu bila presudna, odnosno da zbog nje reprezentacija Srbije nije uspjela da osvoji zlatnu medalju. U tim trenucima reprezentativci Srbije su dopustili rivalu da stekne osjetniju prednost i do kraja meča nisu uspjeli da izjednače!

"Imali smo slab period u trećoj četvrtini i to je presudilo, ali to je košarka. Naša ekipa je jako dobro pripremljena. Vidi se da su imali težinu veću od drugih, koji su bili umorni. Trener Pešić, koji ima veliko iskustvo, posebno reprezentativno je miješao igrače, tako da su svi bili na dobrom nivou fizičke spreme. Kada imate dobru fizičku spremu, tada imate moral i mentalnu snagu, kao što ima Novak Đoković", rekao je košarkaški stručnjak i osvrnuo se na pojedince: "Aleksa Avramović dolazi iz grada košarke, igra uvijek kao za pet litara krvi, umije da ukrade loptu i popravio je, radeći prethodno sa Željkom Obradovićem i njegovim štabom, šut za tri poena. Izuzimajući nekada neke male ludosti, jako respektabilan igrač. Iskustvo je stekao igrajući u Španiji, koja ima najjaču ligu u Evropi. On je bio zaista najbolji igrač."

O protivniku Srbije u finalu Mundobasketa Božidar Maljković ima samo riječi hvale, ali ističe i pojedine srpske košarkaše. Smatra da bi tim na Olimpijskim igrama, ukoliko stigne u najjačem sastavu, mogao da napravi veliki rezultat!

"Njemačka je uigrana ekipa, koja dugo igra zajedno. Igrali su zajedno i na Evropskom prvenstvu. Čačanin je dosta duhovit i svaka njegova izjava, pored toga što je pametna, nasmije ljude. Bogdan Bogdanović je izrastao u pravog asa, veliki igrač, odličan šuter. Od njega tek očekujem dobre igre, voli da radi i dobro se ponaša. On je pravi vođa ovog tima", dodao je Boža Maljković i otkriva da li bi bilo bolje da je i Nikola Jokić bio sa momcima: "Ja to malo drugačije gledam. Mislim da jedan čovjek ima potpuno pravo da razmišlja o svojoj karijeri i novcu koji prima. Naravno, da generacije igrača su dolazile i odazivale se trenerima i pozivu reprezentacije, ali nisam za to da se osuđuju. Jedan Gasol kada nije htio da igra, španski mediji od toga nisu pravili nikakvu aferu i spektakl. Amerikanci smatraju svoje telo biznisom i čim imaju fizičke probleme, kao što Vasa Micić ima, normalno je da kažu da ne mogu. Mi smo zaboravili Vasa Micić nije otišao na sahranu svoje majke, već je ostao sa ekipom. Mi te dobre stvari zaboravljamo. Sada ih nije bilo, ali sve mi ovo radimo zbog Olimpijskih igara i očekujem da će svi da dođu na čelu sa Novakom Đokovićem."