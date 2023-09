Zvezdin novi tim i pitanje koje interesuje sve!

Dolaskom Nemanje Bjelice, Crvena zvezda Meridianbet dodala je još jedno zvučno ime i iskusnog asa u svoj tim. Da li će biti u stanju da nastupa i koliko, poslije sezone koju su mu razorile povrede u Fenerbahčeu?

Crvena zvezda Meridianbet dovela je Nemanju Bjelicu u utorak i nastavila da kompletira tim za sezonu 2023/24, a on dobija svoje definitivne konture. Nekadašnji MVP Evrolige i NBA šampion, u slučaju da bude zdrav i spreman da igra, popuniće poziciju krilnog centra, koja je na manje od mjesec dana do starta sezone ostala jedina upražnjena za definitivno rješenje, osim u slučaju da se Marko Simonović "spušta" sa centarske pozicije na to mjesto ili da se Dejan Davidovac "podiže" sa pozicije niskog krila.