Željko otkrio - Aleksa je povrijeđen, ne može da igra! Crno-bijeli ostali bez pojačanja, a onda se i Avramović požalio!

Moraće Željko Obradović i Partizan da sačekaju povratak Alekse Avramovića na teren.

Izvor: Youtube/Budućnost VOLI

Košarkaši Partizana počeli su sa zvaničnim utakmicama ove sezone i u prvom meču ABA Superkupa savladali su Megu! Tim Željka Obradovića je u tijesnom meču bio bolji, a trener crno-bijelih je na startu konferencije za medije jasno stavio do znanja da njegova ekipa tek ulazi u pravu formu.

Pred Partizanom je sezona koja će sasvim sigurno imati više od 80 mečeva, a baš zbog toga nisu crno-bijeli do sada previše igrali mečeva.

"Počeli smo turnir, jasno je da tim još uvijek nije na onom nivou koji je potreban za bilo koje zvanično takmičenje s obzirom da smo imali kratak pripremni period i veoma mali broj utakmica u pripremnom periodu. Za to smo se odlučili jer ispred nas imamo izuzetno napornu sezonu. Već sam nekoliko puta govorio o tome da ćemo u prva dva mjeseca, oktobru i novembru, imati po 10 utakmica, a u decembru i januaru po 11. To su četiri mjeseca tokom kojih ćemo odigrati 42 utakmice. Zbog toga smo se odlučili za ovaj plan i program", objasnio je na startu Željko Obradović, a onda je pohvalio tim na izdanju protiv Mege.

"Čestitke mojim igračima na pobjedi, na plasmanu u polufinale. Sada da izanaliziramo tu utakmicu Igokee i Cedevite i da se pripremimo što bolje. I naravno još jednom hvala svim ljudima koji su došli u salu, pogotovo navijačima Partizana koji su došli u izuzetno velikom broju."

Upitan je za propuste u odbrani, a objasnio je da će u nekoliko nedjelja pred početak ABA lige tim imati vremena da sve manjkavosti u tom dijelu igre popravi.

"Bilo je dosta propusta u odbrani i radimo na tome. Utakmice su najbolji pokazatelj toga i to smo pričali na pripremama kada smo bili na Kopaoniku da će prve utakmice pokazati sve neke nedostatke", naglasio je najtrofejniji evropski trener.

Otkrio je i neke probleme za koje nismo znalI! Mateuš Ponitka je ostao u Beogradu, a Aleksa Avramović se sa Svjetskog prvenstva na Filipinima vratio povrijeđen i još uvijek nije trenirao.

"Problem je što se na jedan način pripremaš i onda dođe do nekih stvari na koje ne možeš da utičeš. To je recimo sa nama nije večeras Ponitka koji je ostao u Beogradu. Ima određene probleme, nije mogao da putuje. Da pomenem ovdje i Aleksu koji se tek vratio, nije imao nijedan trening sa nama. Ima i on problem sa skočnim zglobom i danas smo pričali o tome da bi bilo apsolutno nepotrebno njega stavljati u igru i reskirati. On se ne osjeća još uvijek spremnim da može da igra na onom nivou na kom bi on želio. Vidjećemo kako će to da izgleda sutra ili prekosutra. On bi trebalo da odradi makar neku teretanu i taj jedan kolektivni trening. To su sve neke uobičajene stvari za ovaj period. I prošle godine smo skoro cijeli pripremni period sa jednim plejmejkerom. Evo i danas smo igrali sa Ognjenom, ali je sreća da su drugi igrači odigrali na nivou potrebnom da se pobjedi večeras", završio je on.