Jasno je da crnogorski košarkaš Danilo Nikolić neće biti pojačanje Partizana za novu sezonu.

Izvor: Profimedia

Crnogorski košarkaš Danilo Nikolić pojavio se na "prozivci" Partizana pred novu sezonu i tada su počele spekulacije da bi mogao da bude pojačanje za tim Željka Obradovića, ali... Saradnja nije potrajala dugo, a nekadašnji krilni centar podgoričke Budućnosti preseliće se u Francusku, gdje je već proveo jedan deo karijere.

Po informacijama koje stižu iz te zemlje, Nikolić će postati novi igrač Limoža - tima koji je svojevremeno Božidar Maljković odveo do evropske titule! Saradnja će biti dogovorena na jednu sezonu, uz opciju produžetka na još godinu dana, a to će biti još jedna dobra prilika da se Nikolić dokaže u inostranstvu.

Pored dresa Budućnosti iz Podgorice u kojoj je proveo najveći dio karijere Nikolić je nastupao za Gorštak, Lovćen, Megu, Bilbao, Dižon i Avtodor. Svojevremeno je bio jedan od najtalentovanijih crnogorskih košarkaša, a prije dvije godine zabrinuo je cijeli region kada je kolabirao na terenu i dugo se oporavljao. Tada je bilo pitanje da li će ikada zaigrati košarku, ali je uspio da se vrati na parket - čak i da stigne do priprema Partizana ovog ljeta!

"Danilo Nikolić se nažalost povrijedio na pripremama, problem sa istegnućem mišića. Spremni smo bili da mu pomognemo u oporavku, međutim on se odlučio da to nije potrebno i izgleda da je u Podgorici, da je došao, tako da nije sa nama. U trenutku kad smo razgovarali da dođe sa nama na pripreme bilo je dobro i njemu i nama, nažalost desilo se to nakon 5, 6 dana. Imao je taj bol i kada je otišao u Beograd na magnetnu rezonancu vidjelo se da to iziskuje desetak dana pauze, tako da se nadam da će se oporaviti i želim mu sve najbolje", rekao je Željko Obradović u Podgorici tokom ABA Superkupa.

Vidi opis Došao na pripreme kod Željka, pa otišao u Francusku! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Podsjećamo, Danilo Nikolić je bio iznenađenje na početku priprema crno-bijelih za novu sezonu, a mnogi nisu znali u kakvoj je funkciji priključen timu. Ispostavilo se da je trebalo samo da trenira sa ekipom, ali je i to potrajalo svega nekoliko dana prije nego što je saradnja završena zbog povrede. Željko Obradović je morao da se osloni na igrače koje će koristiti i tokom predstojeće sezone.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!