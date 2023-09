Pričao sam sa njim, rekao mi je sve o Zvezdi! Nejpir za MONDO: Samo to nemojte da me pitate, ta izjava je smiješna!

Šabaz Nejpir je u razgovoru za MONDO pričao o dolasku u Crvenu zvezdu, Milošu Teodosiću, Biliju Beronu, derbiju...

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Šabaz Nejpir (32) jedno je od najzvučnijih pojačanja Crvene zvezde za novu sezonu. Nekadašnji igrač mnogih NBA timova (Majamija, Orlanda, Portlanda, Bruklina, Minesote, Vašingtona) i doskorašnji košarkaš Armanija biće jedna od glavnih uzdanica Duška Ivanovića.

Čovjek kog je Lebron Džejms želio u redovima Hita biće u crveno-bijelom dresu i ne može da dočeka da pokaže šta sve zna i umije. "Uzbuđen sam što ću igrati u ovakvoj atmosferi, što ću igrati u derbiju i biti dio nečega čega do sada nisam bio dio. Slušao sam priče igrača o ovome, biće zanimljivo iskustvo", počeo je Nejpir razgovor za MONDO.

Jedan od igrača koji je imao uticaj na njegov dolazak je miljenik navijača Bili Beron. "Pričao sam sa Beronom, želio je da igramo zajedno u Armaniju, kada smo shvatili da se to neće dogoditi, rekao sam mu da postoji šansa da dođem u Zvezdu. Rekao mi je mnogo toga lijepog. Najviše o navijačima i želim da budem dio toga."

Delije ne kriju da bi voljeli Bilija ponovo da vide na Malom Kalemegdanu. "Ima ugovor sa Armanijem, tako da ne mogu da ga ubijedim da dođe ove sezone", smije se Šabaz.

Vratili smo se potom na priču o trenutnoj situaciji. Za trenera Ivanovića kažu da ima duge i naporne treninge. "Za mene treninzi i treba da budu intenzivni, da gurate jedni druge. Ima bogatu istoriju sa razlogom. Nadam se da ćemo biti uspješni u ovom timu."

Ne može da dočeka da dijeli parket sa Milošem Teodosićem. "Iskreno, mislim da sam igrao jednom sa njim do sada, nismo trenirali, jednom smo bili zajedno. Ja sam bio van terena na kratko. Uzbuđen sam što ćemo igrati zajedno, bili smo protivnici u Italiji prošle godine i njegova magija sa loptom, to je nevjerovatno. Jedva čekam da igramo zajedno."

Srpskog pleja mnogi nazivaju mađioničarem zbog nestvarnih asistencija i poteza na mečevima. "On ima toliko magije u rukama, mnogi ljudi ne vide to, Miloš vidi igru tri koraka ispred svih."

Vidi opis Pričao sam sa njim, rekao mi je sve o Zvezdi! Nejpir za MONDO: Samo to nemojte da me pitate, ta izjava je smiješna! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 20 / 20

Prokomentarisao je i to što sve više NBA igrača dolazi u Evropu. "Uzbudljivo je za Evroligu, to je nedostajalo takmičenju. Mnogi nisu pratili ranije zbog ko zna kojih razloga, ovde igraju sjajni košarkaši, neki od najboljih. Na Olimpijskim igrama i Svjetskim prvenstvima Amerika je obično pobjeđivala i onda su vjerovatno smatrali da nema toliko dobrih igrača preko okeana. Košarka je sve bolja širom svijeta, mnoge zemlje rade sjajne stvari."

Kada je to izgovorio spremili smo se da ga pitamo za sada već čuvenu izjavu atletičara Noe Lajlsa koji je rekao da "NBA šampioni nisu šampioni svijeta i da ne treba tako da se nazivaju". "Samo nemoj to da me pitaš, smiješna je izjava", prekinuo je Šabaz odmah dalji ulazak u razgovor o tome.

Priznao je da nije još uvijek naučio dovoljno reči na srpskom, kao i da ne može da dočeka da bude dio derbija. Prvi je na programu 26. oktobra i domaćin će biti Partizan. "Znam za igrače Partizana, ali ih ne poznajem lično. Znam za veliko rivalstvo, jedva čekam da budem dio toga. Nisam znao da je derbi tako blizu, nisam vidio raspored. Čuo sam mnogo o tome, ali nisam bio dio toga."

Ambicije crveno-bijelih su velike u novoj sezoni. "Do danas nisam znao mnogo toga o tome. Dobro je za navijače, ali papir ne dobija mečeve. Nadam se da možemo da pobjeđujemo."

Zvezda ove sezone ima veliki broj novih igrača i jasno je da će za uigravanje biti potrebno vrijeme. "Naravno da treba vrijeme da se upoznamo, da se adaptiramo i mi na terenu i da se adaptiramo na trenera. Svi želimo da učimo i ako svi budemo radili zajedno onda će biti lijepo."

Upitali smo ga da li je to poruka za navijače, da im je potrebno vrijeme. "Ne, ne, ma kakvi. Nije to poruka. Moramo odmah da pobjeđujemo, to je dio svega. Nemamo mnogo vremena, ali na terenu moramo da nađemo način da pobjeđujemo."

Pogledajte 05:38 Šabaz Nejpir Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Potom je pohvalio jednog od novajlija, Jaga dos Santosa. "Nadam se da će igrati, može da uradi neke stvari koje mi ne možemo, može da nam da veliki doprinos."

Za kraj se obratio navijačima. "Uzbuđen sam što sam dio Zvezde i što ću biti na terenu, što ću igrati pred ovim ludim navijačima i što ću osjetiti draž derbija. Nadam se da ću donijeti uzbuđenje i na teren", zaključio je Nejpir.