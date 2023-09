Ognjen Dobrić, Tenin, Hrvatska! Italijani napravili veliku grešku: Odakle je srpski košarkaš?!

Ljetno pojačanje Virtusa iz Bolonje Ognjen Dobrić rođen je u Kninu, ali...

Ognjen Dobrić ovog ljeta promijenio je sredinu i narednoj sezoni nosiće dres italijanskog Virtusa, a čini se kao da se tim iz Bolonje nije baš sjajno pripremio za dolazak srpskog košarkaša. Reprezentativac Srbije rođen 1994. godine u Kninu predstavljen je na zvaničnoj Tviter stranici Virtusa kao košarkaš iz Hrvatske - zbog grada u kojem se rodio.

Italijani su iskoristili latinski naziv grada "Tenin" kako bi opisali Knin, kojim je svojevremeno upravljala Venecija. Italijani si u u 20. vijeku imali pretenzije na drugu jadransku obalu, pa je tako Londonskim mirom trebalo da uzmu dio Dalmacije i sam grad Knin, ali je na kraju on pripao novoformiranoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Tokom drugog rata čete italijanske vojske nalazile su se u blizini, Srbi su od njih često tražili pomoć i zaštitu od ustaša, a utisak je da su samo "vrebali" plijen i zauzimanje novih teritorija. Sada su Hrvatskoj dodijelili grad Knin, iako u trenutku Dobrićevog rođenja SRJ Jugoslavija nije priznavala Hrvatsku!

Tek 1996. godine SR Jugoslavija priznala je nezavisnost Hrvatske. Praktično, Ognjen Dobrić je u oktobru 1994. godine rođen u Kninu, koji je bio grad u Republici Srpskoj Krajini, međunarodno nepriznatoj srpskoj državi na prostoru današnje Hrvatske, koju Jugoslavija u tom trenutku i dalje nije priznala kao samostalnu! Previše komplikovano, ali preciznije od - "Tenin, Croatia".

"Iskreno, samo sam rođen u Kninu sticajem okolnosti. Rat je bio, jedina bolnica koja je radila, moji su živjeli u Šibeniku. Mijenjali smo lokacije. U avgustu 1995. smo krenuli u Srbiju sa kolonom. Imao sam 10 mjeseci, ne sjećam se ni Knina ni ničega. Nemam saznanje o tome. Ali, drago mi je kada pričaju o tome. Drago mi je da slušam priče o tome. Osjećam se kao da sam pripadnik tamo naroda dole. Moji imaju korijene odatle, kulturu iz Dalmacije. Prenijeli su na mene moji...", ispričao je prije nekoliko godina Ognjen Dobrić, koji je u dresu Zvezde stekao nadimak "Kninska kobra".

Porodica Ognjena Dobrića nastanila se u Mladenovcu gdje je on odrastao, a čitavu karijeru proveo je u Crvenoj zvezdu - uz pozajmicu u FMP gdje je sticao prva seniorska iskustva. Reprezentativac Srbije postao je još u mlađim kategorijama i prije seniorskog tima osvojio je dvije medalje, a nedavno je na Mundobasketu 2023 sa saigračima stigao do srebra. Bilo bi možda i zlato da nije bilo nezgodne povrede u prvim minutima finala, ali to ne možemo znati.

Ono što možemo jeste da Hrvatska nikada nije bila ni opcija za Ognjena Dobrića, kada je u pitanju nacionalni tim za koji će nastupati.