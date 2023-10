Bosna se udaljila od plasmana u ABA 2: Vojvodina slavila u Sarajevu!

Novosađani su trijumfovali u Skenderiji.

Bosna Meridianbet se nakon prvog okršaja sa Vojvodinom znatno udaljila od plasmana u ABA 2 ligu.

U prvom meču finala kvalifikacija, Sarajlije su pred domaćom publikom poražene razlikom od tri poena, pa će im u revanšu u Novom Sadu biti potrebno "pravo malo čudo" kako bi prvi put nakon sezone 2017-18 bili dio drugog regionalnog društva po jačini:

BOSNA MERIDIANBET – VOJVODINA 75:78

(14:13, 25:27, 21:25, 15:13)

Nakon izjednačene dvije dionice, sarajevski tim je u trećoj dionici u par navrata imao prednost od sedam poena. Pisalo je, između ostalog, na semaforu Skenderije 53:46, ali je potom gostujući tim kreirao seriju 23:7, za plus devet (60:69) na startu posljednje dionice.

Uspjela je Bosna, ipak, da se vrati u meč i na oko tri minuta do kraja preokrene rezultat (73:72), nošena podrškom oko 2500 navijača, ali minimalnu prednost domaćin nije uspio da sačuva, a pokazalo se na kraju da je presudan trenutak bila trojka Stefana Savića za plus pet (73:78) na 45 sekundi do kraja.

U sarajevskom timu prednjačio je Vojin Ilić sa 23 poena, dok je pomenuti Savić u gostujućem timu postigao 22.

Revanš se igra u srijedu (4. oktobar) u Novom Sadu, a bolji iz ovog dvomeča će izboriti mjesto u ABA 2 ligi.

