GOTOVO JE - Janis potpisuje za 233.000.000 dolara!

Grk će sačekati sa produženjem saradnje, a onda dobiti ogroman novac.

Izvor: Profimedia

Izgleda da su ga ubijedili! Milvoki Baksi su uspjeli da naprave ogroman trejd u kome je na kraju u sastav Baksa stigao Demijan Lilard, a to je očigledno dovoljno da ubijedi Janisa Adetokumba da vrijedi ostati u Viskonsinu do kraja karijere.

Janis ima ugovor na još dvije godine sa Milvoki Baksima i zaradiće preko 94.000.000 dolara tokom te dvije godine, a zatim ima igračku opciju po kojoj bi u trećoj godini zaradio 51.000.000 dolara. Od toga neće biti ništa jer prema navodima iz Amerike na kraju ove sezone Grk planira da potpiše dugoročni ugovor.

Prema navodima američkih medija on će tada potpisati četvorogodišnju saradnju vrijednu 233.000.000 dolara, i rekao je da sada nema smisla da potpisuje novu saradnju. "Novac nije bitan, ali je bitno mnogo novca! Tako da ću potpisati ugovor naredne sezone, sada to nema smisla, Želim da budem u Milvoki Baksima do kraja karijere dok god pobjeđujemo. Jednostavno je", naveo je on.

