Nedović kritičan pred početak Evrolige: Nismo uigrani, stegnuti smo! (VIDEO)

Nemanja Nedović je pred početak nove sezone u Evroligi komentarisao rivala, ali i igru potpuno novog tima Crvene zvezde.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Crvena zvezda počinje novu sezonu ABA lige od 19 časova kada će se sastati sa Asvelom na domaćem terenu, a nakon trenera Duška Ivanovića i centra Majka Tobija svoja očekivanja od utakmice iznio je i Nemanja Nedović. Iskusni bek je naglasio da Asvel ima jako iskusan i fizički moćan tim koji će sigurno namučiti crveno-bijele.

"Dolazi nam u goste ekipa koja je atletski jako moćna, koja ima igrače koji su veoma iskusni na evroligaškom nivou. Neće biti nimalo lako, mislim da im se igra zasniva na tom dvojcu De Kolo - Lovernj. Naravno imaju tog ekstra visokog igrača i tako da nas sigurno čeka iscrpljujuća utakmica, ali smo dobro radili ove nedjelje", započeo je Nedović.

Očekuje nas pravi spektakl kako na terenu tako i kada su tribine u pitanju jer je najavljeno da će preko 20.000 navijača biti na ovoj utakmici.

"Jeste sigurno motiv ali isto tako treba da se fokusiramo na teren, da to ne utiče na nas. Svi znamo da to može da ode i u pogrešnom smjeru vrlo lako", oprezan je Nedović.

Crveno-bijeli su startovali sezonu pobjedom nad Igokeom u Laktašima, a priznao je iskusni Nedović da je u prvom poluvremenu njegov tim ipak bio stegnut i nije bio na potrebnom nivou.

"Prva utakmica je bila malo onako sa tenzijom, svi smo bili malo stegnuti što je normalno na početku. Nismo uigrani, ne znamo gdje smo sa snagom u odnosu na ostale ekipe, ali u drugom poluvremenu je to bilo mnogo bolje. Iz te utakmice nosimo jedan pozitivan utisak tokom drugog poluvremena i probaćemo da to prenesemo na ovu utakmicu i da se uigramo što je više moguće", dodao je on i na kraju prokomentarisao prelazak iz "PIonira" u "Arenu":

"Odradili smo juče i večeras trening, koševi su isti, lopte su iste. Da se fokusiramo na teren, da ne gledamo šta se dešava van terena", završio je on.