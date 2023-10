Odbrana Borca "štucala", pa se probudila u nastavku: Sigurna pobjeda Banjalučana na startu ABA 2 lige

Košarkaši Borca trijumfom protiv Šibenke započeli "balon" Druge ABA lige u Subotici.

Izvor: Promo/ABA LIGA/Dragana Stjepanović

Banjalučki Borac zabilježio je prvu pobjedu u novoj sezoni Druge ABA lige.

"Crveno-plavi" su na startu "balona" u Subotici porazili Šibenku iz Šibenika 88:81 (21:22, 22:25, 23:13, 22:21), a ključna na ovom meču bila je treća četvrtina, koju su Banjalučani riješili u svoju korist rezultatom 23:13, čime su konačno uspjeli da prelomeč.

Tim Zorana Kašćelana nije dobro djelovao u prvom poluvremenu, a naročito se to može reći za odbranu. Primili su košarkaši Borca čak 47 poena za 20 minuta, hrvatski tim imao je prednost na poluvremenu, ali je u nastavku sve djelovalo mnogo bolje po Banjalučane, koji su sredinom treće četvrtine stigli i do prednosti od 15 poena, a Šibenka je do kraja samo uspjela da ublaži poraz.

U timu iz Banjaluke istakao se Džerod Vest Drugi, koji je meč završio sa 29 poena, uz sjajan šut iz igre. Amerikanac je pogodio čak sedam trojki iz 11 pokušaja, za dva je gađao 3/4, dok je pogodio i dva slobodna bacanja iz isto toliko pokušaja. Uz sve to, imao je i osam asistencija i pet skokova.

Pratili su ga Radoš Šešlija sa 15 poena, Boris Dragojević sa 12, dok su Džozef Plezent i Amsal Delalić dodali po deset.

U poraženom sastavu Luka Babić ubacio je 23 poena, Antonio Klarin dodao je 17, dok su dvocifren učinak imali još Lovro Mandalinić (15), Matej Perković (11 poena i 12 skokova) i Luka Skorić (10).

Naredni meč Borac u Subotici igra u četvrtak od 15 časova protiv Podgorice.

