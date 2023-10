Kreće ABA 2 liga! Borac u podmlađenom sastavu - Kašćelan poručuje: "Ovi momci će rasti kroz vrijeme koje slijedi"

Banjalučki klub u podmlađenom sastavu ulazi u novu sezonu, a trener Zoran Kašćelan raduje se izazovima koji su pred njim i njegovim timom.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Nakon rezultatski dosta uspješne sezone, košarkaši Borca pobjedom nad ekipom Mladosti iz Mrkonjić Grada otvorili su novu sezonu. Nakon položenog ispita u Premijer ligi BiH, Banjalučane sada očekuju utakmice u Drugoj ABA ligi.

Crveno-plavi u prvom kolu će snage odmjeriti sa Šibenkom (ponedjeljak, 15.00 časova), dok će drugi meč na ovom turniru odigrati u četvrtak, 12. oktobra, od 15.30 časova protiv Podgorice.

Za razliku od prošle sezone ekipa koju sa klupe predvodi Zoran Kašćelan, ulazi u dosta podmlađenom sastavu. Trener Banjalučana ne krije zadovoljstvo činjenicom da su sada njegovi već bivši igrači, napravili iskorak u karijeri.

„Nakon rezultatski uspješne sezone tokom ljeta smo se trudili da oformimo što bolju ekipu za ovu sezonu, ali smo svjesni da je bilo teško zadržati nosioce igre iz prošle sezone. Nije tajna da su svi oni napravili ozbiljan iskorak u svojim karijerama, i kako nam je drago zbog rezultatskih uspjeha tako nam je drago i zbog razvoja tih igrača“, rekao je Kašćelan na današnjoj konferenciji za medije koja je organizovana povodom prvog turnira ABA 2 lige.

Kašćelan očekuje da će njegova ekipa imati određene oscilacije u igri, ali ne sumnja kako će podmlađeni sastav rasti kroz, kako on kaže, malo teža vremena koja slijede.

"Ove sezone imamo puno igrača koji se po prvi put susreću sa seniorskom košarkom ili ozbiljnijim ulogama u timu. Mislim da će igrači koji su prošle godine bili prvi put dio seniorskog tima, ove sezone uzeti ozbiljniiju ulogu u timu. Postoje opasnosti u osicilijaciji u igri i mi svjesno ulazimo u taj rizik jer smatramo da će ti momci da rastu kroz malo teža vremena koja slijede. U 50-ak utakmica na sva tri fronta naravno da će se dešavati dobre stvari, ali i loše", dodao je on.

Predsjednik kluba Milan Đajić zahvalio se institucijama na podršci Borac će biti jedini predstavnik iz Republike Srpske u ABA 2 ligi, a shodno tome nije izostala ni podrška državnih i gradskih institucija, kojima se predsjednik kluba Milan Đajić posebno zahvalio.

Pored promjena u igračkom kadru, došlo je do promjena kada je u pitanju i stručni štab.

„Imamo i određene promjene u stručnom štabu, Nemanja Tomić naš dugogodišnji pomoćniik otišao je na veći nivo i radujemo se što se sa stručne strane momci razvijaju. Kao njegova zamjena tu je Darko Branković, mladi momak iz Banjaluke i mislim da je to još jedna dobra stvar za banjalučku košarku“, dodao je Kašćelan.

Crnogorski stručnjak za kraj je prokomentarisao sinoćnju pobjedu svoga tima i poručio kako se raduje izazovima koji su pred njegovim timom.

„Domaće prvenstvo otvorili smo pobjedom nad Mrkonjić Gradom. Mislim da je to bilo očekivano s obzirom na naš veći kvalitet i njihove kadrovske probleme. Naš cilj je da se plasiramo u Ligu 6, a kada je u pitanju ABA 2 liga, tu će kao i svake godine biti puno ujednačenih ekipa. Treba biti svjestan da mi nemamo toliko seniora i iskusnih igrača kao što smo imali prošle godine. Imali smo Jana Rebeca, jednog od najbolji bekova lige i Aleksandra Langovića koji je bio MVP. Njihova mjesta će zauzeti naši mlađi igrači koji su se prošle godine prvi put susreli sa ozbiljnijom košarkom. Veliki izazov je pred nama i radujemo se tome. Manjak iskustva želimo da nadoknadimo većom željom i energijom i vjerujem da će publika to prepoznati kako vrijeme bude odmicalo“, zaključio je Kašćelan.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Pomenute duele ABA 2 lige najavio je kapiten Srđan Gavrić.

„Iza nas je težak pripremni period koji nije bio lak, imali smo mnogo pripremnih utakmica koje nismo odradili baš sjajno. Neke su bile malo bolje neke malo lošije. Prvenstvo BiH smo otvorili pobjedom, što nama igračima mnogo znači. Očekuje nas ABA 2 liga, koja je sama po sebi nezgodna. Mnogo utakmica u kratkom periodu, problemi se moraju rješavati u momentu“, rekao je Gavrić pa dodao:

„Ekipa je dosta mlađa nego prošle godine, a i ta je bila mlada. Ja sam bio jedan od mlađih igrača, sada sam jedan on nosioca igre i najstariji na terenu. Na ovom balonu ABA 2 lige, najprije se sastajemo sa ekipom Šibenke, to što je Šibenka prvi tim Dražena Petrovića govori dovoljno o njihovom timu i o kakvoj ekipi se radi. Drugi protivnik će nam biti ekipa Podgorice, sigurno jedna od boljih ekipa u ligi, barem što se tiče organizacije. Na vrhunskom su nivou već dugi niz godina. Što se nas tiče, svi momci su spremni i jedva čekaju da sve to krene.“

Podsjećamo, Borac je u prošloj sezoni osvojio Kup RS, postao vicešampion BiH dok je u ABA 2 ligi eliminasan u četvrtfinalu od ekipe Širokog. Juniori Borca okitili su se šampionskom titulom BiH.

Košarkaši Borca u Suboticu putuju u nedjelju.