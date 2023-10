Da li je Dončić najbolji na svijetu? Hm... Pitali Lukinog prvog učitelja, nije odgovorio ono što biste očekivali!

Iskren odgovor!

Izvor: MN PRESS

Trofejni španski trener Pablo Laso bio je upitan da li je njegov nekadašnji đak Luka Dončić najbolji košarkaš na svijetu. Španac nije rekao "DA" i objasnio je detaljno svoj odgovor.

"Teško je biti najbolji igrač na svijetu, jer na kraju sude o vama na osnovu toga da li vaš tim pobjeđuje. Dakle, možete biti najbolji igrač na svijetu i da ne pobijedite u utakmici, jer ne igrate sami. To se u tenisu ne događa. Ovo je timski sport", počeo je Španac.

Laso je uveo Dončića u prvi tim Real Madrida još dok je Slovenac bio tinejdžer i pod njegovim vođstvom zajedno su osvojili titulu prvaka Evrope 2019. godine u Beogradu, a Luka je uz to bio MVP najjačeg takmičenja, sa samo 19 godina. Istog ljeta, poslije tri godine saradnje, oni su se rastali i Dončić je otišao u Dalas, sa kojim je u utorak gostovao u Realu i šokantno izgubio u Madridu.

"Što se mog mišljenja o Luki tiče... Ne znam da li je najbolji igrač, ali jeste jedan od najboljih igrača i to govori veoma dobro o njemu i o načinu na koji se njegova karijera odvija prethodnih godina. I veoma sam srećan zbog toga što ga dobija omaž za to, što svi navijaju za njega, jer je to zaslužio i sjajan je igrač. Sve to dobija kada se vrati nazad u svoju zemlju, Sloveniju, ali istovremeno odrastao je u Madridu od kada je imao 13 godina i osjećam se veoma srećno zbog njega. Mislim da gradi veliku karijeru, ali ne znam da li je najbolji igrač. Za mene je sada jedan od najboljih igrača na svijetu. A da li je najbolji na svijetu... Možemo da sjedimo ovdje i da pijemo pivo, a uz to da zauvijek pričamo o tome ko je najbolji", dodao je Laso, koji je sada trener Bajerna.

Dončićeva prošla sezona bila je izuzetno razočaravajuća jer se sa saigračima nije ni plasirao u plej-of, a nakon toga je sa Slovenijom završio učešće na Mundobasketu u Manili u četvrtfinalu, porazom od Kanade. Dončić je bio najbolji strijelac Svjetskog prvenstva, sa 27 poena u prosjeku.