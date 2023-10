Košarkaš Šarlota napravio haos u NBA!

Malo je vjerovatno da ste čuli za to kako igra, ali sad svi znaju da ima velike probleme. I da mora hitno da ih rješava.

Centar Šarlot Hornetsa Kai Džons dobio je otkaz nakon što je javno, na Tviteru, zatražio trejd na početku svoje treće NBA sezone. Hornetsi su ga definitivno otpustili i veliko je pitanje ko će uopšte biti spreman da rizikuje i da potpiše igrača sa Bahama, rođenog u januaru 2001. godine, koji je u prve dvije sezone u ligi ostavio zaista zanemarljiv trag.

Teško je nabrojati šta je sve Džouns sebi dopustio da bi se doveo u ovu situaciju, a još je teže shvatiti šta se dogodilo košarkašu koji je 2021. bio odabran kao 19. "pik" na NBA draftu i koji je tada potpisao ugovor prema "tablicama" za rukije, prema kojem je trebalo da zaradi 13,4 miliona dolara za četiri godine. Ove sezone je trebalo da ima garantovanih tri miliona, ali je tokom ljeta nešto puklo i u tom odnosu, a djeluje da je i njemu potrebna ponoć, zbog čega su svi u Šarlotu zabrinuti.

Džouns je na društvenim mrežama održavao "lajvove", tokom kojih je "prozivao" saigrače, centre Hornetsa Marka Vilijamsa ("pokažite mi snimak na kojem on ide u lijevu stranu i daje koš") i Nika Ričardsa ("Asertivniji sam sa loptom od njega i mogu da čitam igru sam"). I naravno da to nije sve, već se za mnoge anomimni NBA centar proglašavao i "najboljim košarkašem u istoriji", a govorio je i to da je bolji od Lebrona Džejmsa. "Da li bih pobijedio Brona u 'jedan na jedan'? Da, 100 odsto!", napisao je on takođe.

Kao što obično i biva, košarkašev očigledni problem su na društvenim mrežama "raspaljivali" tako što su ga izazivali da izgovara slične stvari o drugim igračima, pa je prozivao i najveću zvijezdu ekipe Lamela Bola i novog talenta, Brendona Milera, koji je ovog ljeta došao u tim kao prvi "pik". "Imam bolje procente šuta od njih od kad sam se rodio i niko od njih ne može da me brani", napisao je ovaj košarkaš.

Povrh svega, situacija je potpuno eskallirala kada je Džouns javno zatražio trejd, porukom na Tviteru: "Zvanično sam zatražio da budem trejdovan iz Šarlot Hornetsa". Naravno, i ta njega objava bila je "ukrašena" njegovim tvrdnjama da sigurno neće biti trejdovan, da ga Šarlot veoma cijeni, da se to sigurno neće dogoditi uskoro... A onda je prosto dobio otkaz, kao i kaznu NBA lige od 150.000 dinara zbog javnih nastupa.

I naravno da nije iznenađenje ako uopšte ne znate o kome se radi, jer je Džouns igrač koji je prošle sezone postizao samo 3,4 poena po utakmici i igrao je 12 minuta u prosjeku - na 46 mečeva Šarlota. Gdje će igrati ubuduće? Teško je zamisliti da će to biti NBA liga.

