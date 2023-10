Jokićev najveći hejter šokirao sve: Ljudi, ja sam pogriješio, on je legenda!

Nik Rajt je konačno priznao da je pogriješio kada je kritikovao igru Nikole Jokića...

Nik Rajt je jedan od najvećih hejtera Nikole Jokića u NBA ligi. Već par godina često proziva srpskog košarkaša. Posebno poslije prve MVP titule koju je dobio i od tada tvrdi da je nezasluženo. Imao je problem i kada je po drugi put osvojio tu nagradu, a onda je i prošle sezone smatrao da ne bi trebalo da dobije tri u nizu.

Međutim, sada je "promijenio ploču". Poslije nove fenomenalne sezone u kojoj je Nikola donio Denveru titulu je shvatio da griješi. Uvjerio se u to i poslije prvog meča u novoj sezoni kada je Jokić protiv Lejkersa upisao tripl-dabl (29, 13sk, 11as). "Ja sam mu se izvinio poslije finala. Želim da stavim ovo po strani. Nisam se složio sa istorijskim MVP glasanjem od prije tri godine. Moj problem je bio to što sam smatrao da je Nikola veoma, veoma dobar igrač, ali da ga smatraju vanvremenskom legendom bez razloga. U tome sam pogriješio, on je legenda! Tu sam napravio grešku. Smatrao sam da nije zaslužio, ali sam zakasnio na taj voz", rekao je Rajt u emisiji "First take".

Pred kamerama je još jednom potvrdio da mu je žao što je pričao takve stvari. "Ljudi su vidjeli na način na koji ja nisam vidio, nisam nikada rekao da nema pojma, da je prevara ili tako nešto, smatrao sam da je sedmi najbolji igrač u ligi", dodao je Nik.

Zatim je imao i jedno zanimljivo poređenje sa Janisom Adetokumbom. "Sada je pitanje za mene, kada je šira slika u pitanju, da su tu dva igrača koji se bore za zvanje najboljeg igrača poslije ere Lebrona Džejmsa, obojica imaju po titulu, po dvije MVP titule, igraju u različitim konferencijama. Za ulazak među 10 najboljih igrača svih vremena nema mjesta za obojicu. Ili Janis ili Jokić. Ko bude bolji u ovoj mini-eri. Ljudi iz Denvera mogu da se ljute na mene koliko hoće, ja sam pogriješio, on je legenda", zaključio je Rajt.