Aco Petrović zna zašto je Zvezda izgubila od Partizana

Aco Petrović prokomentarisao je prvi vječiti derbi i trijumf Partizana protiv Crvene zvezde.

Košarkaški trener Aco Petrović analizirao je vječti derbi Partizana i Crvena zvezda koji je završen pobjedom crno-bijelih 88:86. Crvena zvezda je upisala svoj četvrti poraz u Evroligi, dok je ekipa Željka Obradovića upisala drugu pobjedu u elitnom takmičenju. Na kraju je igrač odluke u redovima domaćina u ovom meču bio Aleksa Avramović.

Meč je bio pun preokreta, smena u vođstvu, Partizan je počeo sa 17:2, pa je Zvezda na oko pet minuta prije kraja imala dvocifren plus (75:64). Šta se sve dešavalo u tom periodu i kako je došlo do velikog preokreta? Svoje mišljenje o tome dao je legendarni Aleksandar Petrović. "Postoji hiljadu načina da analizirate svaku utakmicu. Tako i derbi Partizan - Zvezda. Jedan od tih načina je i podatak da je Jago izašao na plus devet svoje ekipe na 07:30 do kraja (68:59), a vratio se na 01:07 do kraja, kada je njegov tim gubio sa tri poena razlike (83:80)", stoji u objavi Ace Petrovića.

Hrvatski stručnjak odlično poznaje Jaga, pošto su zajedno radili u reprezentaciji Brazila. Još kada je došao u Zvezdu Aco je bio oduševljen, a sada smatra da je zbog njegovog neigranja na kraju tim Janisa Sferopulosa ostao bez trijumfa na prvom vječitom derbiju. Naredni je već u ponedjeljak (20 časova).

