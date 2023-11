Ostoja Mijailović: "Partizan ima ugovor sa Arenom i ne može da se raskine!"

Ostoja Mijailović prokomentarisao situaciju u kojoj su Beogradska arena, Crvena zvezda i Partizan.

Izvor: MN PRESS

Nastavlja se sukob dva srpska tima koji igraju Evroligu, a posljednjih nekoliko dana "ratuju" oko termina u Beogradskoj areni. Nakon saopštenja Crvene zvezde i odgovora Partizana ponovo su se oglasili crveno-bijeli, a zatim su predsjednik Zvezde Nebojša Čović i prvi čovjek Beogradske arene Goran Grbović iznijeli svoje viđenje situacije. Oglasio se sada i Ostoja Mijailović, koji tvrdi da se u javnost iznose netačne informacije!

Prvi čovjek crno-bijelih istakao je da Partizan ima važeći ugovor o zakupu Beogradske arene i da on ne može biti raskinut jer klub nema neizmirene obaveze prema najvećoj dvorani u gradu. Po riječima Ostoje Mijailovića, rado bi izašli u susret gradskom rivalu, ali su termini jasno definisani i već popunjeni, zbog čega ne postoji prostor za kompromis!

"Zaista mi je žao što moram da ponovo odgovorim na neistine koje su iznijete na račun kluba čiji sam predsejdnik evo već sedmu godinu. Ukratko, košarkaski klub Partizan ima važeći ugovor Arenom do 2026. godine. On je potpisan po tržišnim uslovima. Ugovor nije raskinut, niti može biti raskinut jer KK Partizan na današnji dan nema niti jedan dinar dospjelog duga prema Areni. Mi svoje obaveze plaćamo redovno, na mjesečnom nivou. Na osnovu važećeg ugovora, definisani su naši termini i oni su svi popunjeni. Da nisu, sigurno bi izašli u susret Areni prije svega, pa i gradskom rivalu", rekao je Mijailović za B92 i dodao: "Ipak, zbog naših potreba to prosto nije moguće. Istina je da je rukovodstvo Arene u maju pokušalo da jednostrano raskine naš ugovor, ali mi to nismo dozvolili jer nije bilo pravnog osnova za tako nešto. Pošto se naš klub po ovoj temi više neće oglašavati, molim učesnike u ovoj besmislenoj raspravi da ne manipulišu javnošću i ne iznose netačne informacije."

Podsjećamo, Crvena zvezda i Partizan ove sezone igraju sve svoje utakmice u Beogradskoj areni, ali se crveno-bijeli žale zbog mjesta za trening. Klub je u prethodnom periodu trenirao na Čukaričkoj padini, a po riječima Nebojše Čovića tim još nije ni ušao u malu halu Beogradske arene, gdje bi trebalo da rade i prvotimci i mlađe kategorije.

