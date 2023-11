Loša vijest za Partizan i Zvezdu iz Evrolige!? Vlasnici dali zeleno svjetlo novom milionskom projektu

Isplivali detalji sastasnka održanog ovog ponedjeljka.

Klubovi vlasnici Evrolige razgovarali su u ponedjeljak o slučaju "Dubai" i prema posljednjim informacijama, odluke idu u smijeru uključivanja tima iz Azije u najjače evropsko košarkaško takmičenje. Klubovi vlasnici Evrolige sreli su se tokom dana i prema informacijama grčkog novinara Sotirisa Vetakisa, odluka je donesena "skoro jednoglasno" u korist uručivanja pozivnice timu iz Dubaija.

Prema izvorima specijalizovanog portala "Eurohoops" Dubai je u načelu dobio "zeleno svjetlo" za uključivanje u Evroligi, ali i dalje postoji niz stepenica za obje strane ka tom cilju. "Sigurno je jedno - da Dubai nije više dalekosežan plan, već naprotiv...", navode grčki novinari.

U ovom trenutku, dok se dugoročni evroligaški projekti London Lajons i Pariz Basket uigravanju u Evrokupu i tamo nižu pobjede, djeluje da će Dubai ipak prije njih dobiti pozivnicu za sljedeću sezonu, u kojoj neće biti proširenja lige. To znači da će tim sa drugog kontinenta dobiti mjesto u postojećem formatu takmičenja, a prethodnih sezona pozivnica je išla beogradskim "vječitim" rivalima - Partizanu, pa Crvenoj zvezdi, a takođe je i Valensija ušla u takmičenje nakon odustajanja Gran Kanarije, osvajača Evrokupa. Posljedično, to bi moglo da dovede do toga da u Evroligu iz ABA lige sljedeće sezone ide samo jedan tim - šampion, koji takođe dobija pozivnicu svake godine.

Prvi razgovori o uključivanju Dubaija vođeni su na Fajnal-foru u Beogradu prošle godine, nakon toga je uslijedio niz sastanaka, koji još nisu doveli do zvaničnih sporazuma i definitivnih najava, ali je očigledno sve bliži dan kada će i formalno najveći klubovi Evrope igrati takmičarske utakmice i van Starog kontinenta i Izraela.

Takođe, očekuje se i da tim iz Dubaija bude priključen ABA ligi, što se već dogodilo u juniorskom uzrastu, u kojem je tamošnja Falkons Akademija već igrala protiv Crvene zvezde.