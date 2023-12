Bivši igrač Partizana o navijačima i finansijama: "Ovo od kad je Željko došao..."

Nekadašnji košarkaš Partizana Čedomir Vitkovac otkrio u čemu su crno-bijeli najbolji u regionu.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji košarkaš Partizana Čedomir Vitkovac (41) oduševljen je kako crno-bijeli funkcionišu u ovom trenutku - ali nije mislio na teren i igru izabranika Željka Obradovića, već na dobar plan klupskog rukovodstva o punjenju budžeta. Gostujući u podkastu nekadašnjeg košarkaša Mileta Ilića, Vitkovac je pričao o cijenama karata za mečeve Partizana, ali i maksimalnoj iskorišćenosti navijačke baze koja je spremna da plati ulaznicu za meč!

Po njegovim riječima, na Balkanu ne postoji klub koji bolje od Partizana koristi to što navijači žele da ga gledaju, a posjećenost u hali "ne trpi" zbog visokih cijena karata. Zbog toga je važan dio Partizanovog godišnjeg budžeta uprvo novac koji stiže od navijača, bilo preko sezonskih, bilo preko pojedinačnih utakmica za mečeve!

"Mislim da Partizan pravi ekstra priču što se tiče finansija i svega toga. Ja mislim da nije postojao nijedan sportski klub ovdje na Balkanu koji je bolje radio nego što Partizan radi, tih nekoliko godina. I ovo od kad je Željko došao. Generalno, mislim da oni dosta pokupe ta sredstva od navijača, od sponzora... Karta nije jeftina! Prodajem Golfa, mali hoće da ide na Albu", rekao je uz osmijeh Čedomir Vitkovac u podkastu "Jao Mile".

Po riječima Vitkovca, potencijal je oduvijek postojao...

"Što se tog dijela tiče, mislim da su stvarno uradili jednu veliku stvar. Pokazali su kako treba jedan ozbiljan klub da... Ja sam stvarno, oduvijek, mišljenja da Partizan i Zvezda basketu i u fudbalu stvarno mogu da nađu taj broj ljudi koji će dobro da plate kartu! To je ovdje u Areni 20.000, na stadionima je to više. Ti kada uzmeš da cijela Srbija, cijela Republika Srpska, cijela Crna Gora i šire od svega toga navijaju za Partizan i za Zvezdu. Čak mnogi su spremni da daju mnogo, mnogo više u te klubove i da sa te strane imaju veliki potencijal. Mislim da Partizan to radi dosta dobro."

Podsjećamo, Čedomir Vitkovac je tokom igračke karijere nosio dresove i Crvene zvezde i Partizana. Profesionalno je počeo da igra karijeru u Napretku iz rodnog Kruševca, nakon četiri godine obukao je crveno-bijeli dres i tri godine je bio košarkaš Zvezde.

Uslijedila je jedna sezona u Vojvodini, zatim dvije u Partizanu, pa po jedna u podgoričkog Budućnosti i Igokei. Vratio se u Podgoricu gdje je odigrao još četiri sezone, zatim je još godinu dana nastupao za Partizan, pa matični Napredak, Apolon Patras, ponovo Napredak i barski Mornar.

Tokom karijere je pet puta osvojio titulu u Crnoj Gori, četiri kupa Kup Crne Gore, četiri puta Kup Srbije, dva puta šampionsku titulu u Srbiji i dva puta ABA ligu. Igrao je na pozicijama tri i četiri, a od 2017. godine je u košarkaškoj penziji.

