Saldanja "pecnuo" Lesora na Instagramu zbog Partizana! Reagovao je i Kaboklo: "Vidio sam šta je okačio"

Mateuš Saldanja je zbog Bruna Kabokla "peckao" Matijasa Lesora.

Partizanovu evroligašku pobjedu slave i fudbaleri. Mateuš Saldanja oglasio se poslije trijumfa crno-bijelih košarkaša protiv Panatinaikosa. Objavio je fotografiju na društvenim mrežama i tako "pecnuo" Matijasa Lesora. Pružio je Brazilac podršku svom sunarodniku Brunu Kaboklu i napisao je "Danas je sadašnjost pobijedila prošlost", uz fotku Kabokla i Lesora.

Vidio je to i Bruno koji je podijelio objavu i na svojim društvenim mrežama.

"To je moj prijatelj stavio, ja sam samo okačio opet. Ne znam mnogo o tome, nisam pratio Partizan prošle sezone, samo u plej-ofu protiv Real Madrida. Samo pokušavam da budem nešto drugo, da igram svoju igru, imam još mnogo da pokažem, sve dolazi polako uz povjerenje tima, trenera", rekao je Kaboklo.

Imao je duele sa Lesorom u reketu, meč je završio sa 12 poena i pet skokova, dok je Matijas imao 16 poena i šest uhvaćenih lopti. Jedno od pitanja novinara poslije meča bilo je i da li smatra da je bolji od Francuza.

"Ne znam kako da odgovorim to, on je imao odličan meč. Sjajan je igrač, radi sjajan posao. Pokazali su mi šta je sve on radio, trudim se da kopiram ono što je radio, lakše je. Radim najbolje što mogu."

Pohvalio je publiku u dvorani. "Slična je atmosfera kao na fudbalu u Brazilu, ludo je, volim ovo. Uvijek sam želio da igram za tim koji igra pred ovakvom publikom, igrao sam pred sličnom publikom u Brazilu, sjajno je imati njihovu podršku."

Na kraju se nasmijao na konstataciju da Brazilci preuzimaju Beograd, Kaboklo i Saldanja u Partizanu, Jago dos Santos u Zvezdi. "Polako preuzimamo, volim kada vidim brazilske zastave u dvorani", nasmijao se Kaboklo.