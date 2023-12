Kako je Partizan pobijedio - Jedan igrač je heroj iz sjenke!

Partizan je pobijedio Panatinaikos u Areni, a nekoliko detalja donijelo je prevagu.

Partizan se nikad ne predaje, posebno ne kada igra na svom terenu. Ni kada ima 10 poena zaostatka na pet minuta prije kraja meča. Naučio je to i Panatinaikos, koji je išao ka pobjedi, a onda se pojavio Kevin Panter. Kapiten je preuzeo odgovornost, uzeo loptu kada je bilo najbitnije i pokrenuo ekipu do petog evroligaškog trijumfa. Produžetak, drama, dvorana koja "grmi", spektakl i na terenu i pored.

Panter je preokrenuo, Zek Ledej je bio najefikasniji, Pi Džej Doužer pokazao je svima zašto je doveden. Međutim, jedan igrač bio je heroj iz sjenke, iako se to možda nije primijetilo - Bruno Kaboklo. Nekoliko detalja donijelo je prevagu, kao što to obično biva u neizvjesnim mečevima detalji su ti koji prave razliku između pobjede i poraza. Sada je tas bio na vagi crno-bijelih.

Željko Obradović napravio je ključni potez u završnici, ali je sve zasluge za uspjeh prebacio na svoje izabranike.

"Vjerujem da je bila nevjerovatna utakmica, hvala igračima jer su vjerovali i borili se do kraja, do posljednjeg trenutka četvrte četvrtine, a onda smo pobijedili u produžetku. Čestitam im na tome. Kad se boriš, sve se vraća, a borili su se momci do kraja, i kada su gubili 10 razlike i kad smo primili trojku iz ćoška na isteku vremena... Ta energija koju su imali u posljednjim minutima je nevjerovatna i tu bi trebalo da tražimo sve što nam fali. I da tako počnemo meč. Igrao sam sa svih 12 igrača, neko je igrao manje, neko više. Sve je stalo u tih posljednjih minuta, a naravno hvala i ljudima koji su sve to podržali sa tribina. Evo već treću godinu nemam riječi da im zahvalim", rekao je Obradović.

PANTER I LEDEJ!

Kevin Panter i Zek Ledej bili su glavni igrači u pobjedi Partizana. Kevin je prve poene postigao tek u posljednjem kvartalu i ko zna u kom smjeru bi meč išao da nije bilo njegovog sunarodnika. Zek je davao "vještačko disanje" i održavao tim u momentima kada su gosti pravili prednost. Dao je 23 poena, a podatak da je proveo 39 minuta na parketu od mogućih 45 najbolje govore koliko je doprinio. Zakucavanje na dodavanje Pantera u produžetku bilo je kao šlag na pobjedničkoj torti.

Koliko je falio Panter? Dovoljno je da se pogleda meč i način na koji tim igra sa njim i bez njega. Vidjelo se da mu fale mečevi, tražio je šut 35 minuta, prvi poen dao je na 4:34 prije kraja posljednje dionice. A, onda - eksplozija! Završio je sa 13 poena i pogađao je kada je bilo najvažnije. "Koliko nam je Kevin falio kao kapiten, lider? Mora da postoji razlog zašto smo ljetos njega prvog potpisali. Da li ima u Evropi neki igrač toliko bitan za neki klub? Tavares u Realu? Da li bi bio isti tim da on ne igra?", upitao je Željko Obradović novinare na konferenciji poslije meča.

KABOKLO - HEROJ IZ SJENKE

Statistika ponekad ne otkriva sve, a Bruno Kaboklo bio je heroj iz sjenke crno-bijelih što se možda ne vidi golim okom. Izašao je iz igre sredinom druge dionice, a onda ga je Željko uveo u igru u 33. minutu umjesto Smailagića. Baš to bio je potez koji je donio najveću prevagu. Prvo se Brazilac mučio, napravio je faul u napadu, pa je pokazao zašto je tu gdje jeste. Uz Pantera bio je glavni igrač u posljednjem kvartalu, blokada na Kendriku Nanu u posljednjem minutu omogućila je Kevinu da pogodi za produžetak.

"Napravili smo neke dobre poteze u završnici i vratili smo se. Bilo mi je teško, jer nisam bio u igri od druge dionice i nisam ni očekivao da ću biti na parketu. Kada god dobijem šansu daću sve, kako u odbrani, tako i u napadu. Kevin i Aleksa su se vratili poslije povrede, sa njima i njihovim liderstvom smo jači tim", poručio je Kaboklo i dodao da je uživao u atmosferi koja ga je podsjetila na fudbalske mečeve u Brazilu.

DOUŽER NIJE EGZUM

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Pi Džej Doužer došao je u Partizan kao zamjena za Dantea Egzuma, ali on to nije. Njih dvojica imaju drugačije karakteristike, igraju na svoj način i to je ponovio i Panter još jednom. Ne želi ni on više da sluša poređenja njih dvojice.

"Rekao sam da je on svoj igrač, igrao sam protiv njega na koledžu, znam njegovu igru. On nije Dante niti je Dante on, volimo i jednog i drugog, Egzum je otišao u NBA i to je to. Moramo da pustimo Pi Džeja da igra svoju igru, vidjeli ste da je igrao svoju igru, pomaže nam mnogo", jasan je Panter.

Doužer je imao dosta oscilacija od dolaska u Beograd, mada to i ne treba toliko da čudi, jer je prvi put zaigrao u Evropi. Došao je iz NBA lige i period adaptacije je kod nekih igrača kraći, kod nekih duži. Šta zna i umije pokazao je protiv Panatinaikosa - 16 poena, sedam skokova, četiri asistencije i tri ukradene lopte. Obradović je početkom posljednje dionice htio da ga odmori, Ognjen Jaramaz počeo je tu dionicu, PAO je napravio seriju, poveo sa 62:54, a Pi Džej se tad vratio u igru. Pogađao je, asistirao, ukrao loptu Grentu na 90 sekundi prije kraja. Interesantno je da od momenta kada je zamijenio Ognjena, da više nije izlazio iz igre, do kraja meča.

Partizan je poslije 11 kola Evrolige na skoru 5-6 i slijede dvije utakmice u nizu kod kuće, prvo u utorak protiv Monaka (20.30 časova), pa onda u četvrtak protiv Armanija (20.30). Imaće priliku da pređe na pozitivan skor...