Partizan je pravi kad je tu kapiten!

Kevin Panter je poslije pobjede protiv Panatinaikosa pričao sa novinarima.

Partizan sa Kevinom Panterom i bez njega - dva različita tima. Moglo je to da se vidi u četvrtak uveče u "Areni" kada je poslije preokreta tim Željka Obradovića pobijedio Panatinaikos u produžetku (92:87).

Vratio se kapiten na parket poslije pauze koja je trajala duže od mjesec dana. Mučio se žestoko sve do četvrte dionice, prve poene dao je na 4:34 prije kraja kada je smanjio prednost gostiju na "-8" (63:71).

"Dobro je vratiti se na parket, bio sam malo frustriran, pritiskali su me preko cijelog terena, nije mi se to dopalo. Rekao sam sebi da moram da ostanem strpljiv, da će lopta doći, da treba da 'čitam' i da ostanem agresivan", počeo je Panter.

Prezadovoljan je ishodom. "Baš lijepa pobjeda, da budem iskren, posebno što je kod kuće. Bilo je baš dobro, imali smo dvocifren zaostatak u posljednjoj četvrtini, Bogu hvala uspjeli smo da preokrenemo."

Mogao je baš on da riješi meč i prije produžetka, imao je loptu u rukama u posljednjem napadu, Džerijan Grant mu je izbio, pa je pitanje pobjednika riješeno u dodatnih pet minuta.

"Nisam bio frustriran, dešava se. Nisam gubio samopouzdanje, radim naporno, treniram, bio sam u takvim momentima. Ako ja izgubim to, kao lider tima, ne smije to da se desi, ne smijem da izgubim smirenost u haosu."

Potez koji je stavio tačku na meč dogodio se na 16 sekundi prije kraja kada je bacio loptu Zeku Ledeju na zakucavanje. "Četiri godine se poznajemo, znamo se dugo, napao sam, znao sam gdje da bacim loptu. Čestitao sam mu."

Prošle sezone je meč sa Efesom bio prekretnica za crno-bijele. Može li to da bude Panatinaikos ove godine? "Ne znam, želim da ostanem u momentu, da ne razmišljam o prošloj sezoni, da radim ono što najbolje znam."

Pravio je Kevin šou sa Matijasom Lesorom dok je davao izjave, a onda je prokomentarisao i riječi Danila Anđušića koji je rekao da je Panter lider ekipe. "Neka treneri i saigrači kažu to, znam svoj posao, na meni je da budem najbolji, da budem lider i ono ko sam."

Pi Džej Doužer bio je važan faktor (16, 7sk, 4as, 3 ukradene, 4 izgubljene lopte). Dosta se pričalo o poređenju sa Danteom Egzumom, ali Kevin ne želi da sluša više takve priče.

"Rekao sam da je on svoj igrač, igrao sam protiv njega na koledžu, znam njegovu igru. On nije Dante niti je Dante on, volimo i jednog i drugog, Egzum je otišao u NBA i to je to. Moramo da pustimo Pi Džeja da igra svoju igru, vidjeli ste da je igrao svoju igru, pomaže nam mnogo", zaključio je Panter.