Bila je knedla u grlu, plakalo nam se svima! Danilo Anđušić: Bukvalno ništa nismo rekli!

Danilo Anđušić poslije pobjede Partizana pričao je i o Matijasu Lesoru.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Partizan je napravio veliki preokret, pobijedio Panatinaikos u Areni i podigao dvoranu na noge. Sve to u kratkom vremenskom razmaku, pošto je na kraju utakmice dvocifren zaostatak pretvorio u uspjeh. Bilo je puno emocija i na terenu, najviše zbog Matijasa Lesora, koji je dočekan kao pravi ljubimac Grobara.

Kako je sve to izgledalo sa parketa ispričao je poslije meča Danilo Anđušić, Partizanov heroj "iz sjenke", koji je radio stvari nevidljive mnogima, ali koje je Željko Obradović i te kako primijetio.

"Utakmica za pamćenje u svakom smislu i za gledanje i igranje. Dobra košarka, ovako želimo da izgledamo na obje strane terena. Izgledalo mi je da smo odigrali dobar meč, najvažnije je da smo pobijedili, ovo je jako važno za nastavak takmičenja", počeo je Anđušić.

Dao je samo dva poena na meču, ali možda i presudna, na 90 sekundi prije kraja produžetka kada je uhvatio promašaj Pantera i vratio loptu u koš. Imao je ukupno osam uhvaćenih lopti.

"Skočio sam, nisam ni ja nisam vjerovao da mogu da skočim, mislim da sam imao lični rekord sa skokom. Svi smo se podredili timu, doprinijeli, možda nešto na šta nismo navikli sa moje strane, ali sam se trudio da pomognem timu. Najvažnije je da pobjeđujemo, onda svi izgledamo dobro."

Sa kapitenom Panterom crno-bijeli na terenu izgledaju mnogo bolje.

"Pokazuje zašto je lider, pokazao je zašto je Kevin Panter. Nije ga išlo cijeli meč, onda je uzeo loptu kada je bilo najvažnije i dao ključne poene na utakmici. Znači nam mnogo kada je tu, sve je drugačije sa njim, sigurnost, samopouzdanje, dužina klupe, pravi je lider i kapiten. Drago mi je da se vratio i da je ovako odigrao na povratku."

Potom je pričao o bivšem saigraču Lesoru koji je po završetku meča došao do igrača crno-bijelih koji su stajali na centru terena.

"Zamalo svi da plačemo zajedno. Bukvalno ništa nismo rekli, stajala nam je knedla u grlu, nedostaje nam. Ne bih da se vraćam na ekipu od prošle sezone, ali to drugarstvo koje smo imali, to se vidi. Zaslužio je ovakav doček, volio bih da je i on sa nama sada. Ko zna, možda bude i u budućnosti."

Upravo je Francuz bio jedan od najboljih u gostujućem timu (16, 6sk). "I Lesor igra za svoj tim, dao je sve od sebe da pobijedi, uvijek kažem da na terenu nema drugarstva, kad se meč završi, opet smo svi braća. Onda se šalimo na kraju", zaključio je Anđušić.