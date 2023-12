Kampaco oduševljen Jagom, jedan detalj ih povezuje: "Saosjećam se sa njim"

Fakundo Kampaco pričao je i o Jagu dos Santosu i Crvenoj zvezdi.

Izvor: MN PRESS

Fakundo Kampaco briljira u Realu ove sezone, dobio je priznanje Evroliige za najkorisnijeg igrača mjeseca (MVP), a pored priče o tome pričao je o još jednom čoveku. O Jagu dos Santosu, košarkašu Crvene zvezde koji je proglašen i za najboljeg igrača Brazila za ovu godinu. Jedna od tema razgovora bila je njihova visina, Faku je visok 178 centimetara, a Jago 175 centimetara.

To je jedna od stvari koji ih povezuje. "Saosjećam se sa Jagom, jer smo mi niži ljudi u svijetu visokih igrača. Od ostalih on iskače srcem. Daje svoj život za saigrače, trudi se da ih učini boljim. Kada te saigrači vole, onda si poseban igrač, a on to svakako jeste", rekao je Kampaco za "BasketNews".

Prije dolaska u crveno-bijeli tabor brazilski igrač otkrio je da je pričao sa Kampacom i da mu je on pomogao prilikom donošenja odluke. "Tako je bilo. Izgradili smo blizak odnos u međuvremenu i nadam se da će imati mnogo uspjeha u Evroligi". Mogli su možda i da igraju zajedno u Zvezdi, ali je Kampaco odlučio da ne ostane u Beogradu, već da se vrati u Madrid.

Igra argentinski košarkaš odlično, ali je protiv Fenerbahčea imao jedan potez koji je koštao Madriđane pobjede. Marko Gudurić ukrao mu je loptu prilikom pokušaja dodavanja, Jam Madar dao je koš za trijumf Fenerbahčea. "U svijetu košarke više se priča o kaznama nego pohvalama, to se i meni dešava. Ne gledam svoju statistiku, samo razmišljam o toj greški i izgubljenoj lopti. To se dešava vjerovatno i zbog toga što želim da kaznim sebe na neki način tako", zaključio je Kampaco.