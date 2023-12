Fakundo Kampaco dobio je priznanje za najboljeg igrača Evrolige.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Plejmejker Reala Fakundo Kampaco igra svoju najbolju sezonu u karijeri i nije iznenađenje da je MVP Evrolige za mjesec novembar. U obrazloženju, elitno takmičenje navelo je da je Kampaco dominirao u mjesecu za nama, da je njegov tim u navedenom periodu ostvario skor 5-1, a da je impresivno ušao u sezonu, sa 10 evroligaških pobjeda u nizu.

Argentinac je imao praktično perfektnu sezonu dok mu Marko Gudurić nije ukrao loptu u burnoj završnici meča Fenera i Reala, a potom Jam Madar utrčao u reket i donio pobjedu turskom timu. Kampaco je bio tragičar, ali to nije poništilo sve dobro što je napravio do tog trenutka.

Kampaco je u novembru bio najkorisniji igrač takmičenja sa indeksom 23,5 i uz to je dijelio po 6,3 asistencije. Takođe, prosječno je kroz čitav mjesec postizao po 16 poena po meču, a za dva poena je šutirao impresivnih 82,1 odsto i uz to nije promašio slobodno bacanje.

Prošle sezone u Crvenoj zvezdi prekasno je kročio na teren zbog kazne srpskom klubu i nije uspio da uhvati svoj pravi ritam sve do kraja sezone. Kada se vratio u Real, podsetio je sve kakav je majstor i igra košarku života.

Kampaco (32) ima sa Real Madridom dva osvojena trofeja Evrolige, 2015. i 2018. godine, a nakon epizode u NBA ligi, gdje je bio saigrač Nikoli Jokiću u Denveru, on se prošle godine vratio u Zvezdu tokom zime. U periodu za koji je proglašen najboljim igračem Evrolige, on je predvodio ekipu do pobjeda protiv Virtusa, Valensije, Albe, Makabija...

Vidi opis Otišao iz Zvezde u Real, zaigrao najbolje u životu: U Evroligi nema boljeg igrača od njega Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN Pess Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 8 / 8

U ovom trenutku, Argentinac je najbolji strijelac Reala (13,5 poena po meču), najbolji asistent (8,3), najbolji kradljivac lopti (1,2) i najbolji prema indeksu korisnosti (20,2). Takođe, sa njim na terenu, Real je u novembru nadigrao protivnike i bio u plusu od čak 112 poena.