Svi igraju ovu Evroligu, osim mene! Dosta mu Evrokupa, Zvezde i Partizana: "Možda nešto ne znam!?"

Amerikanac koga navijači "vječitih" odlično znaju digao glas i otvoreno rekao šta misli.

Izvor: MN PRESS

Plejmejker Cedevita Olimpije Džastin Kobs (32), dugogodišnja zvijezda ABA lige, otvorio je dušu na društvenim mrežama o svojoj karijeri. Napisao je da smatra da je vjerovatno najbolji igrač koji nikad nije nastupao u Evroligi.

"Gledam ove utakmice Evrolige i natjeralo me je to da pomislim da moram biti 'najbolji igrač' koji nikad nije igrao u Evroligi. Pogledajte brojeve, pogledajte procenat pobjeda, konstantnost, to što nisam imao probleme van terena", objavio je Amerikanac sa crnogorskim pasošem.

"Moj momak ima vremena i danas, volim tu tvoju energiju!", napisao mu je bivši košarkaš Zvezde Dilan Enis, a na to je Kobs uzvratio očigledno rezigniran: "Samo hoću da otkrijem o čemu se radi. Možda znaju nešto što ja ne znam. To je sve". Enis mu je odgovorio: "Znam ih i ja veoma dobro, brate. Neke stvari na ovom svijetu jednostavno nikad neće imati objašnjenje".

Podršku je Kobs dobio i od Kendrika Perija, takođe naturalizovanog Crnogorca, koji jeste osjetio Evroligu noseći dres Panatinaikosa, a potom je bio Kobsov saigrač u Budućnosti. "To su zakljucči! Ali oni na terenu znaju kako stoje stvari i poštuju to". Naravno, oglasio se i Majk Džejms, jedan od najboljih košarkaša u Evropi, lider Monaka, koji je takođe podržao Kobsa. "Reci to ljudima, brate", napisao je Amerikanac.

Kobs je rođen u Los Anđelesu, studirao je na koledžima Minesota i Kalifornija, a profesionalnu karijeru od prvog dana gradi u Evropi. Igrao je za VEF Rigu, potom za Fraport Skajlajners i Istanbul. Nakon toga je igrao u Bajernu dok je taj tim igrao u Evrokupu, poslije toga je bio prvak Francuske sa Gravlenom, igrao je i za Le Man, a u ABA ligu stigao je 2018. godine, u Cedevitu koja je tada igrala u Zagrebu. Nosio je i dres Budućnosti čak tri godine (2019-22), ali i tu je zakasnio na Evroligu, a nakon kratke epizode u Japanu, sada je opet član Cedevita Olimpije, u Ljubljani.

U dresu slovenačkog tima, on i ove sezone nastupa u Evrokupu - i to uz velike probleme, jer su Ljubljančani jedini tim bez pobjede i sa svih 10 poraza u isto toliko mečeva. To je njegova čak sedma sezona u drugom po snazi evro-takmičenju, u kojem je nosio dres pet timova. Da li će ikad dobiti šansu da nastupi i u eliti?