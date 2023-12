DEMANTI: Nije tačno da Miroslav Pašajlić ne poštuje odluku FIBA

Miroslav Pašajlić oglasio se povodom netačnih navoda objavljenih na portalu MONDO.

Izvor: MNPRESS

Povodom teksta "SKANDAL - srpski košarkaši suspendovani, a igraju!" koji je objavljen na portalu MONDO 30. novembra 2023. godine, oglasio se košarkaš Miroslav Pašajlić i demantovao ove navode. Njegov odgovor prenosimo u cjelosti i bez opreme:

“Disciplinski postupak protiv mene koji se vodi pred FIBA još uvijek nije okončan, te samim tim nije dokazana moja odgovornost, a suspenzija koja je određena je privremena, do okončanja predmetnog postupka. Takođe, netačno je da ne poštujem ovu odluku FIBA i da u Kini igram basket 3x3. U Kini igram “wild ball” - utakmice koje su senzacionalnog i egzibicionog karaktera, najčešće organizovane u ruralnim sredinama i koje nisu u sistemu bilo kakvog organizovanog takmičenja, te samim tim nisu pod okriljem FIBA, niti su uokviru CBA (Kineski košarkaški savez) ili bilo koje druge zvanične sportske lige. Ovakvim prenošenjem neistinitih informacija, povređujete moj ugled i čast, ne samo oglašavajući me odgovornim i pre okončanja postupka koji se protiv mene vodi, već i neosnovano me optužujući da postupam suprotno odlukama FIBA".

