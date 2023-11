Skandal - srpski košarkaši suspendovani, a igraju!

Košarkaši koji su suspendovani zbog namještanja mečeva igraju i dalje, ali basket 3x3.

Izvor: MN PRESS

Skandal je potresao srpsku košarku prije nekoliko meseci, oko 30 igrača optuženo je za namještanje utakmica u domaćem šampionatu. Protiv nekih se još vodi istraga, dok su pojedinci zvanično suspendovani. Međutim, oni su našli način da se pojave na parketu i da igraju i pored toga. Doduše, ne košarku, već basket 3x3.

"Sport klub" preioo je informaciju da su pojedinci pronašli "mala vrata" i igrali basket. Nikola Ćirković je igrao na takmičenju u Užicu, Miroslav Pašajlić i David Miladinović aktivno se bave basketom u Kini, pa tako ne poštuju odluku koju je donijela FIBA. Među kažnjenima su bivši igrači iz KLS.

O ovom propustu pričao je direktor takmičenja Aleksandar Grujin. "Nažalost, tačno je da su suspendovani igrači igrali basket 3x3 na zvaničnim turnirima. Kako je to moguće? To je pitanje za FIBA, jer ona pokriva i takmičenja u basketu. Došlo je do propusta. Preduzećemo sve neophodne korake, nevezano od postupaka koje vodi FIBA. Podnećemo prijave našim državnim organima, učinićemo sve što je do nas. Hoćemo da pokažemo da se KLS principijelno bori protiv svih nedozvoljenih radnji u košarci", rekao je Grujin na "Sport klub".

