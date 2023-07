FIBA pokrenula istragu protiv KSS! Haos u Nišu poslije oluje, košarkaši odbili da igraju

Košarkaški savez Srbije (KSS) je pod istragom FIBA zbog propusta u organizaciji Evropskog prvenstva za juniore.

Međunarodna košarkaška federacija (FIBA) pokrenula je istragu protiv Košarkaškog saveza Srbije (KSS) zbog ružnih scena koje su obišle svijet na Evropskom prvenstvu za juniore u Nišu. Prvog dana turnira prokišnjavale su dvije hale u kojima su se igrale utakmice zbog užasnog nevremena koje je u subotu "protutnjalo jugom i istokom Srbije", a FIBA je sada pokrenula istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti.

Na utakmici između Italije i Grčke u "Čairu" voda je kapala po parketu od kraja prve četvrtine, usljed čega je došlo do prekida od 45 minuta i povreda igrača. Takođe, na susretu Poljske i Turske u Osnovnoj školi "Mika Antić" je krov prokišnjavao i više košarkaša se povrijedilo, a sudije i delegati su dali znak da se susret ipak nastavi u nemogućim uslovima. Na kraju, košarkaši dva tima, uz naravno reakciju selektora, nisu željeli ni da igraju nego su "trošili" vrijeme do kraja susreta. Kako prenosi ESPN, zbog ovoga je KSS na udaru.

"Jaka kiša je dovela do ogromne vlažnosti u sali škole Mika Antić u kojoj nije bilo klima uređaja, što je dovelo u opasnost igrače. Više njih se povrijedilo i to je dovelo do toga da posljednje minute utakmice ne bude uopšte igre", navodi ESPN i podsjeća da je turski košarkaš Jagis Akšu povrijedio prepone, a poljski Jaku Šumert noć proveo u bolnici.

"Utakmica između Poljske i Turske je trebalo da prekinu zvaničnici zbog nemogućih uslova u sali. Takmičarsko odjeljenje će istražiti sve okolnosti zašto to nije urađeno", navela je FIBA u saopštenju koje je poslala ESPN-u, dok se navodi i da je problem bio i u susretu Francuske i Švedske, kao i pomenute Italije i Grčke. Na kraju je i meč Srbije kasnio zbog tog susreta, a u njemu nije bilo problema i Srbija je slavila 57 razlike.