"Iz Srbije mi jedno najviše fali": Ana Ivanović u sekundi odgovara na ovo pitanje!

Ana Ivanović se nalazi u Beogradu i osvrnula se na stvari koje joj najviše nedostaju u rodnoj zemlji.

Izvor: Screenshot / YpuTube / @televizijauna

Ana Ivanović stigla je u Srbiju. Da je bivša vrhunska teniserka ponovo u rodnoj zemlji bilo je jasno kad su mediji snimili prisustvo njenog supruga Bastijana Švajnštajgera na utakmici Partizana u dvorani Aleksandar Nikolić.

Srpska teniserka odmah je otkrila šta je ono što joj najviše nedostaje kad u pitanju život izvan Srbije. "Ćevapi", iste sekunde i kroz osmijeh je odgovorila proslavljena teniserka u razgovoru za UNA televiziju. "Ćevapi i druženja, naravno. Ta druženja su nešto neprocjenjivo i nešto čemu se mnogo radujemo kad god dolazimo. Ovdje sam odrasla, vuče me nostalgija i šetnja pored keja, to je svaki put obavezno".

Već je postala porodična tradicija da Ivanovići i Švajnštajgeri tokom boravka u Beogradu posjećuju utakmice Partizana. Tako su se ovog puta njen suprug i brat pojavili na evroligaškom meču crno-bijelih i Monaka. "Oni redovno idu na utakmice, trebalo je i ja da krenem sa njima, ali nisam uspjela da se organizujem. Mnogo volimo da pratimo sport, ja sam odrasla uz sport, tata je igrao košarku i brat isto, ja sam igrala tenis, muž fudbal. Sport je veoma važna stvar u našim životima".

Izvor: MN PRESS

Nedavno je Ivanovićeva učestvovala i na egzibicionom turniru, a o tome je rekla: "Još uvijek me sve boli", našalila se teniserka. "Zovu me nekoliko godina, ali djeca su bila veoma mala. Ove godine sam pristala, ali nisam imala mnogo vremena da treniram, mjesec dana treninga definitivno nije bilo dovoljno. Nadam se da ću u budućnosti imati priliku da još negdje zaigram, uživala sam. Bile su tu i prijateljice iz teniskih dana i bilo je baš lijepo".

Ana Ivanović sa suprugom i trojicom sinova živi u Španiji. A o danima na Majorci je rekla... "Život se generalno svuda razliku, ali zavisi od toga kako napravite da izgleda vaš dan. Gdje god da smo srećni smo. Cijeli život putujem i živim u koferu, navikla sam na putovanje i promjene i vrlo sam prilagodljiva".

Drugačije vrijednosti u životu

Ana Ivanović pokušava da propagira drugačije vrijednosti u savremenom dobu. "Naše djetinjstvo je bilo potpuno drugačije i to su bile neke druge vrijednosti koje ja i danas pokušavam da promovišem, ne samo u svojoj porodici. Kroz svako pojavljivanje se trudim da promovišem to, u svakom restoranu svi ljudi su na telefonu, taj ljudski momenat se polako gubi i to je ono što mene plaši. Kad ste na socijalnim mrežama pola sata vi se ne osjećate bolje, ali kad provedete to vrijeme sa prijateljicama i sa društvom vi se osjećate bolje. To je ono čega ljudi treba da se sete".

A, da bi promjene uspjele, morala je da krene od sebe. "Nisam predana telefonu i mnogo vremena provodim sa djecom i ne volim da budem na telefonu kad sam sa njima. Ne koristim previše telefon i uvijek imam izazov sa sobom da mi korišćenje telefona svakodnevno bude sve manje. Kada dođem na dva i po sata meni je to super".

Poslije teniske karijere, napokon ima nešto više vremena da se posveti stvarima koje voli. "Mnogo sam više zavoljela modu posljednjih godina. Dok sam se profesionalno bavila sportom morala sam da živim u avionu i u sva kofera. Kako konačno imam svoj garderober mnogo više uživam u tome", zaključila je Ana Ivanović.