Tamara Kalinić i Ana Ivanović u istoj haljini, kojoj bolje stoji?

Tamara Kalinić i Ana Ivanović nose istu haljinu. Kojoj bolje stoji?

Dok Ana Ivanović važi za najljepšu bivšu teniserku, Tamara Kalinić je stekla svjetsku slavu kao influenserka koja diktira modne trendove. Obe imaju izgrađen modni stil, za koji stručnjaci često ističu da je nepogrešiv. Da imaju i sličan ukus, dokazuje haljina koju obe imaju u garderoberu.

Dok Tamara Kalinić ovu haljinu bira za šetnju kraj obale, Ana Ivanović ju je izabrala za glamurozni događaj. Riječ je dugačkom modelu koji potpisuje Magde Butrym, a koji otkriva ramena i leđa. Poznato je da je ovu haljinu pohvalila i Ana Vintur, koju nije lako ostaviti bez teksta.

"Još jedan dragulj Magde Butrym, ali potpuno drugačiji, jer je riječ o maksi haljini sa šljokicama koja mi je toliko ukrala srce da sam na kraju kupila i sličnu. Pokazala sam vam njenu nevjerovatnu svestranost, od elegancije na plaži do glamuroznih večernjih izlazaka. Sve je u pronalaženju savršene ravnoteže, a ova haljina to postiže bez napora", napisala je Tamara na svom blogu Glam and Glitter.

Pogledajte kako je nosi Tamara:

A evo i kako Ana izgleda u njoj:

Kojoj bolje stoji? Glasajte u našoj anketi!

