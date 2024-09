Tamara Kalinić na crvenom tepihu očarala fotografe: Tražili joj da pozira duže od slavnih zvijezda

Još jedno besprijekorno izdanje kojim je Tamara Kalinić osvojila Holivud!

Izvor: Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Filmski festival u Veneciji, 81. po redu, okupio je brojne slavne zvijezde koje su glamuroznim izdanjima oduševile Holivud. Amal Kluni je jedna od njih, ali Tamara Kalinić je takođe uspjela da privuče ogromnu pažnju. Srpska influenserka pojavila se na premijeri brazilske drame pod nazivom "Još uvijek sam ovdje" i oduševila prisutne, fotografe i modne stručnjake.

Izvor: Manuele Mangiarotti/ipa-agency.n / Shutterstock Editorial / Profimedia

Izabrala je crnu haljinu brenda Magde Butrym. Dugački model se sastoji od korseta i detalja na bokovima koji daju skulpturalni oblik. Tamara je uz glamuroznu haljinu uparila efektni dijamantski nakit i crne sandale, a kosu je vezala u elegantnu punđu. Ono što je posebno zanimljivo, to je da su fotografi tražili Tamari da pozira nešto duže nego ostalim slavnim damama.

Izvor: Manuele Mangiarotti/ipa-agency.n / Shutterstock Editorial / Profimedia

Podsjetimo, Tamara Kalinić je 2021. godine ušla u Top 10 influenserki svijeta. Prema podacima američke kompanije za veb marketing, Tamara je zauzela sedmo mjesto na listi najboljih influensera ove godine. Dvije godine ranije, odnosno 2019, našla se i na listi 100 najuspješnijih influensera Velike Britanije, koju je objavio magazin "Sunday Times", a tada je bila na 21. mjestu. O Tamari Kalinić je pisao i "Dejli Mejl" koji ju je stavio na listu žena sa najskupljim torbama. Influenserka je jednom prilikom željela da stavi tačku na priče o tome da li su joj roditelji pomogli da ostvari uspješnu karijeru.

Izvor: Alberto Terenghi/Pool Even / Zuma Press / Profimedia

"Kada sam počela da se bavim ovim poslom, roditelji mi nisu pomagali finansijski. Kada sam prvi put otvorila blog, uložila sam svega 10 dolara i kupila domen sajta. Sestra je kupila kameru i slikala me. To je sve što ti je potrebno za ovaj posao. U to vrijeme sam radila kao farmaceut i trošila cijelu svoju platu na avio-karte i putovanja na modne revije. Obično sam spavala kod drugarice na putovanjima i radila dan i noć dok nisam na kraju mogla da dam otkaz i posvetim se potpuno blogovanju", istakla je Tamara jednom prilikom na svom Instagramu.

(MONDO)