"Neki su naslutili, neki vidjeli...": Milan Maglov postaje tata, srpski influenser ne krije radost

Milan Maglov je saopštio da će uskoro prvi put postati otac.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jedan od najuspješnijih srpskih influensera Milan Maglovobjavio je bombastičnu vijest da svom Instagramu.

On je sa osmijehom na licu objavio da će uskoro postati otac, kao i da je lijepe vesti dugo krio od svih. Milan sada ne krije raost zbog prinove, dok nagađanja o majci su već zapalila mreže. Ipak, on je ostao dosljedan odluci da njen identitet ne otkriva.

"POSTAĆU TATA! Konačno to i sa vama mogu da podijelim. Do kraja godine stiže nam bebica i ne mogu biti srećniji zbog toga. Svi vi koji me duže pratite, znate koliko volim djecu i može se reći da sam maštao o ovom trenutku. Neki od vas su u poslednjih par mjeseci naslutili po mojim objavama, neki nas vidjeli, ali evo i zvanične potvrde. Postaću tataaaaaa", napisao je Milan.

(MONDO)